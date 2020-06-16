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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakanlıktan Kestel’e süpürge aracı

İHA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kestel Belediyesi'ne, 2020 model yol süpürge aracı hibe edildi.

Bakanlıktan Kestel’e süpürge aracı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kestel Belediyesi’ne, 2020 model yol süpürge aracı hibe edildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kestel Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne yol süpürge aracı hibe edildi. 2020 model Mercedes marka 7metreküplük süpürge aracı, Kestel Belediyesi araç filosuna eklendi. Ayrıca 2020 model bir minibüs, hayırsever bir kişi tarafından Kestel Belediyesi’ne hibe edildi.
Konuya ilişkin konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ‘’Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız’dan talep ettiğimiz süpürge aracı, belediyemize ulaştı. Kestel Belediyesi olarak bakanlığımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Araç filomuzu, bu süpürge aracıyla daha güçlendirmiş olduk. Daha temiz bir Kestel için, aktif kullanacağımız bu aracın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ayrıca bir hayırseverimiz tarafından da 2020 model bir minibüs belediyemize hibe edildi. Kestelli hemşehrilerim ve şahsım adına sonuz şükranlarımı sunarım’’ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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