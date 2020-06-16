(Özel) Bursa'da geceyi yıldırım ve şimşekler aydınlattı

"Demet Akalın'ın en gariban olduğu dönemler"

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Bursa'da geceyi yıldırım ve şimşekler aydınlatırken, etkili sağanak yağış sonrası şimşekler görsel şölen oluşturdu.

Bursa'da etkili olan sağanak yağış sonrası şimşekler ardı ardına çaktı. Kara bulutların üzerini örttüğü Bursa şimşeklerle aydınlanırken o anlar Amatör astronom Fatih Talı'nın objektiflerine yansıdı. Şiddetli yağış ise hayatı olumsuz etkiledi.

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