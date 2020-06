(Özel) Arkadaşıyla parkta otururken sopalı saldırıya uğradı Yaralanan genç: '' Hastaneye gittiğimde kafama dört dikiş atıldı ''

Bursa’da arkadaşıyla buluşmak için gittiği parkta bir kişinin sopalı saldırısına uğrayan 20 yaşındaki genç hastanelik oldu, başına 4 dikiş atıldı. Dövülen genç kendisine saldıran kişiye yumruk attı.

Taraflar birbirinden şikayetçi olurken, şahısların ifadesini alan polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olay, Nilüfer İlçesi Üçevler Mahallesi Orman Sokak’da bulunan bir parkta meydana geldi.

İddiaya göre, parkta arkadaşıyla yürüyüş yapan 20 yaşındaki Berk Can Acar, yağmurun başlamasıyla çocuk parkındaki kaydırağın çatısının altına sığınarak yağışın dinmesini beklemeye başladı. O sırada parka çocuğunu getiren bir adam ise iki gencin davranışlarını uygunsuz bulup önce uyardı, sonrasında gençleri kovalamak istedi. Tartışma çıkınca adam parktan bulduğu bir sopayla Berk Can Acar’ın önce ayağına sonra başına ve vücudunun çeşitli yerlerine de vurarak gencin yaralanmasına sebep oldu. Bu sırada sopa darbelerine karşılık veren Acar ise adamın gözüne yumruk attı. Durumu gören çevredeki bir vatandaş Acar’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altına alınan Acar’ın başına dört dikiş atıldığı öğrenildi.



'' Hastaneye gittiğimde kafama dört dikiş atıldı ''

Hastanede tedavisi tamamlanan Berk Can Acar olayın hala şokunu yaşadığını belirterek, '' O gün Üçevler Mahallesinde bulunan arkadaşımı ziyarete gittim. Sonra aniden yağmur bastırdı. Biz de sağanak yağıştan korunmak için parkta kaydırağın çatısı altına sığındık. O sırada eli sopalı bir adam gelerek banka oturdu. Aradan 1520 saniye geçmeden küfür ve hakaret etti. Bizim oradan gitmemizi istedi. Bizde kötü bir şey yapmadığımızı ifade ederken, sopayla bacağıma vurdu. Ayağa kalkmaya çalışırken kafama darbe indirdi. Sonrasında tişörtüm'den tutarak beni aşağıya itti. Tam giderken sırtıma da sopayla saldırdı. Geri dönüp kendimi savunmak için yüzüne yumruk attım. Adamın gözlüğü düşünce bizde o sırada kaçmaya başladık. O sırada mahalle sakini bizi görüp ilk yardım çantası getirdi. Ambulansla hastaneye gittiğimde başıma 4 dikiş atıldı. Kolumda morluklar var. Sırtımda sopa izleri var. Bugün bizim başımıza gelen yarın herkesin başına gelir. Bu tarz kişilerin gerekli cezai işlem almasını istiyorum. Zaten karakola gidip şikayetçi de oldum'' dedi.



Adam kendisi giderek karakola ifade verdi

Olayın ardından sopayla Berk Can Acar'ı darp eden İ.S. ise karakola giderek ifade verdi. Acar'ın gözüne yumruk atması sonucu yaralandığını belirten İ.S. de Acar'dan şikayetçi oldu. Çocuğu ile parka gittiklerini belirten İ.S. "İki gencin parkta uygunsuz şekilde durduklarını gördüm. "Burada böyle şeyler görmek istemiyorum" diyerek uyardım. Sonrasında gitmemekte ısrar edince parktan bulduğum sopayla birkaç kez ayağıma vurdum. Dikkate almayınca yanlarına giderek sözlü uyarıda bulundum. Yakama yapışınca bende sinirlendim ve sopayla ayağına vurdum. Sonra birbirimize girdik. O sırada gözüme yumruk geldi. Gözümün altı açıldı. Bende şikayetçiyim'' dediği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.