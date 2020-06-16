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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dev hastane yeniden ihaleye çıkıyor Sağlık Bakanlığı 750 yataklı Çekirge Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi için gelecek ay ihale yapacak

İHA

Sağlık Bakanlığı, 750 yataklı Çekirge Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nin yapımını tamamlat için gelecek ay ihale düzenliyor.

Dev hastane yeniden ihaleye çıkıyor Sağlık Bakanlığı 750 yataklı Çekirge Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi için gelecek ay ihale yapacak

Sağlık Bakanlığı, 750 yataklı Çekirge Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi’nin yapımını tamamlat için gelecek ay ihale düzenliyor.
Yapımına, 2017’de başlanan, ancak inşaat sektörünü de olumsuz etkileyen kur yükselişi ve yüklenici müteahhidin tasfiye talebi gibi nedenlerle duran dev proje, yeniden canlandırılıyor.
İlk açıklandığında, maliyeti 450 milyon TL olarak duyurulan ve Bursa’nın yerel sermayelerinden Sönmez Holding’in 75 milyon TL katkıda bulunduğu projeye, merhum aile büyüğü Ali Osman Sönmez’in adı verilmişti.
Sağlık Bakanlığı, ‘Bursa Çekirge 750 Yataklı Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi İkmal İnşaatı Yapım İşi’ olarak, ihaleyi 14 Temmuz’da gerçekleştirecek. Yatırımın öngörülen planlamasına göre, ihalenin sonuçlandırılmasını takiben 10 gün içerisinde, yeni yükleniciye yer teslimi yapacak. Bursa’nın en büyük sağlık merkezlerinden birisini teşkil edecek olan bu projenin yapımının sürdürülmesi ve tamamlanması için 800 gün süre tanınacak.
İhalesi, Ankara’da gerçekleştirilecek olan projenin ödeneğinin, bu yıl için yüzde 30’u, gelecek yıl yüzde 50’si ve 2022’de yüzde 20’si kullandırılacak.
Acemler Kavşağı’nın yakınında, Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nun yolu üzerinde yer alacak tesis, 2 bodrum ve giriş katı dahil 11 kattan oluşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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