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Bursa'da fabrikalarda antikor testleri başladı BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay; "Çalışanlarımızın Sağlığı En Önemli Önceliğimiz”

İHA

Türkiye ekonomisinin üretim ve ihracat üssü Bursa, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID19) salgını nedeniyle OSB'ler ve sanayi tesislerindeki çalışanlara yönelik antikor testleri konusunda öncü illerden oldu. Sağlık Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) koordinasyonunda gerçekleştirilen antikor testleri Bursa'daki OSB'ler ve sanayi tesislerinin talepleri doğrultusunda uygulanmaya başladı.

Bursa'da fabrikalarda antikor testleri başladı BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay; "Çalışanlarımızın Sağlığı En Önemli Önceliğimiz”

Türkiye ekonomisinin üretim ve ihracat üssü Bursa, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID19) salgını nedeniyle OSB’ler ve sanayi tesislerindeki çalışanlara yönelik antikor testleri konusunda öncü illerden oldu. Sağlık Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) koordinasyonunda gerçekleştirilen antikor testleri Bursa’daki OSB’ler ve sanayi tesislerinin talepleri doğrultusunda uygulanmaya başladı.
Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, koronavirüs salgınına karşı çalışmalarını sürdürüyor. Yeni normalde sürdürülebilir ve sağlıklı üretim hedefleyen BTSO, çalışanların koronavirüs taramasının yapılması için önemli bir adım attı. Bursa’daki OSB’ler ile sanayi tesislerinde antikor testlerini başlatan BTSO, Bursa’nın bu alanda öncü illerden biri olmasını sağladı.
Testler Beyçelik'te başladı
Testler, ilk olarak Demirtaş OSB’de yer alan Beyçelik Gestamp firmasında yapılmaya başlandı. Toplamda 400 işçiye antikor testi uygulandı. Antikor testi sonucunda kişinin koronavirüs hastası veya daha önce hastalığı geçirmiş olduğu belirlenecek. Tespit edilen vakalara daha sonra PCR testi uygulanacak. Testler, Bursa’daki OSB’ler ile sanayi tesislerinin talepleri doğrultusunda yapılacak.
“Hedefimiz üretim hızını düşürmemek”
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Oda olarak firmaların salgın sürecinden en az etkilenmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi. Salgının ortaya çıktığı ilk günden bu yana güvenli üretim noktasında birçok uygulamayı hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Burkay, Bursa’nın COVID19 sürecinde çalışanlara yönelik antikor tarama testlerini Türkiye’de ilk defa hayata geçiren illerden biri olduğunu belirtti. BTSO’nun yoğun girişimleriyle başlatılan uygulamada öncelikle OSB’ler ile sanayi tesislerinde testlerin başladığını belirten Başkan Burkay, “Üretimin aksamaması adına yerinde örnek alma işlemi gerçekleştiriliyor. Normalleşmede öncü illerden birisi ülkemizin üretim gücü Bursa olacaktır. Bu anlamda çalışanlarımıza yapılan bu antikor testleri de Türkiye ekonomimizin yeni normale, yeni ekonomiye geçişine çok ciddi destek sağlayacak. Bursa’da 17 OSB’de toplam 240 bin çalışanımız var. Test sonuçları pozitif çıkan çalışanlarımızın tedavi süreçlerini süratle başlatırken, negatif çıkanların da üretime moralli bir şekilde devam etmelerini amaçlıyoruz. Bu şekilde iş yerlerinde üretim performansı düşmeden bu süreci aşabileceğiz. Antikor testlerinin en büyük özelliği hastalığa karşı bağışıklık kazanmış olanla hastalığı geçirmiş olanı ayırabilmek. Tüm dünyanın büyük bir sınav verdiği COVID 19 salgını döneminde firmalarımızın üretim hızını düşürmemek için gayretlerimizi sürdüreceğiz.” dedi.
“Ekonominin çarkları tekrar dönecek”
Bursa’nın ihracatçı bir kent olduğunu belirten Başkan Burkay, “Geçtiğimiz sene 16 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. İhracatta bu yıla da çok iyi bir başlangıç yapmış olmamıza rağmen Nisan ve Mayıs aylarında koronavirüsün olumsuz etkilerini hissettik. Normalleşme ile beraber üretimde çarkların yeniden dönmeye başladı. İnşallah 3. ve 4. çeyrekle birlikte Bursa ve Türkiye’nin eski ihracat rakamlarını tekrar yakalayacağına inanıyoruz. Sağlık Bakanlığımızın ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destekleriyle hayata geçirdiğimiz antikor testleri de üretimin güvenli bir şekilde devam etmesine imkan sağlayacak. Ülke ekonomimizin yeni normale geçişle birlikte en önemli itici gücü şüphesiz yine Bursa olacaktır.” ifadelerini kullandı.
“İşçi sağlığını ön plannda tutuyoruz”
Beyçelik Holding CEO’su Baran Çelik koronavirüs sürecinde artık en kötü dönemin geride kaldığını söyledi. Normalleşme ile birlikte üretime yeniden başladıklarını ifade eden Baran Çelik, Haziran ayının ortaları itibariyle yüzde 6070 arası bir kapasiteye ulaştıklarını kaydetti. Normalleşirken işçi sağlığı ve güvenliğini de ön planda tutmaya devam ettiklerini belirten Çelik, “Sağlık Bakanlığımız ve BTSO’nun ortak çalışmasıyla çalışanlarımıza antikor testleri yapmaya başladık. Fabrikamızdaki personelimizin koronavirüs geçirip geçirmediğini ve bağışıklık düzeyini belirleyeceğiz.” dedi.
Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkçı, firmaların üretimi sağlıklı bir şekilde sürdürmelerinin temel amaçları olduğunu söyledi. Bu amaçla BTSO ile sürekli işbirliği içerisinde olduklarını belirten Kaşıkçı, “Bu dönemde fabrikalardaki her türlü riski minimize etmeye çalışıyoruz. Bugün de antikor tesleri yapmaya başladık. Toplumda yaygın olarak bilinen PCR testi bir tarama testi değil, tanı testi. Gerçek tarama testi, bugün uygulamaya başladığımız antikor testi. Bu testlerle birlikte üretim yerlerindeki bağışıklığı da ölçmüş olacağız.” dedi. İş sağlığı ve güvenliği konusunda tüm tedbirleri almaya devam edeceklerini ifade eden Halim Ömer Kaşıkçı, test sayısında hedefi işyerlerinin taleplerinin belirleyeceğini de sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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