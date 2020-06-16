Bursa Adliyesi'nde zabıt katibinin de testi pozitif çıktı, 14 kişi karantinada

<br>Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)BURSA Adliyesi'nde görevli zabıt katibinin koronavirüs testi pozitif çıkınca, kendisiyle temaslı 3 görevli daha karantinaya alındı. Dün 5´inci Ağır Ceza Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü'nün testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alınan 10 kişi ile birlikte, adliyede karantinaya alınan görevli sayısı 14´e yükseldi.<br>Bursa Adliyesi Ceza Muhakeme Kanunu Bürosu´nda görevli bir zabıt katibi, pazar günü öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu. Katibin yapılan koronavirüs testi, pozitif çıktı. Bunun üzerine katip ile aynı büroda görevli 3 kişiye daha koronavirüs testi yapıldı. Zabıt katibi ile test sonuçları beklenen 3 kişi, 14 gün süreyle evlerinde karantinaya alındı.<br>AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDE GÖREVLİ 5 KİŞİNİN TESTİ NEGATİF<br>Dün, 5´inci Ağır Ceza Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü´nün koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine kendisiyle birlikte karantinaya alınan 9 kişiden 5'inin daha testi ise sonuçlandı. Mahkeme başkanı, iki üye hakim, savcı ve başkan korumasının sonuçları negatif çıktı. Bu 5 görevlinin tedbir amaçlı karantinayı sürdürecekleri bildirildi.<br>NİSAN AYINDA 17 KİŞİ KARANTİNAYA ALINMIŞTI<br>Bursa Adliyesi´nde nisan ayında, İnfaz Bürosu'nda bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 16 kişi daha karantinaya alınmış, ancak bu kişilerin test sonuçları negatif çıkmıştı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN<br>2020-06-16 12:33:22<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.