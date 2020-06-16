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Bursa'da 2 metrelik yılanlar tarlaları sardı Çöl sıcaklarının yaşandığı Bursa'da 2 günde arka araya ortaya çıkan yılanlar korkuya sebep oldu

İHA

Bursa'da son zamanlarda yaşanan çöl sıcakları sebebiyle ortaya çıkan boyları 2 metreyi aşan yılanlar vatandaşları tedirgin ediyor. İznik ilçesinde önceden şehir merkezinde görülen yılanlar şimdi vatandaşların tarlalarını sardı.

Bursa'da 2 metrelik yılanlar tarlaları sardı Çöl sıcaklarının yaşandığı Bursa'da 2 günde arka araya ortaya çıkan yılanlar korkuya sebep oldu

Bursa'da son zamanlarda yaşanan çöl sıcakları sebebiyle ortaya çıkan boyları 2 metreyi aşan yılanlar vatandaşları tedirgin ediyor. İznik ilçesinde önceden şehir merkezinde görülen yılanlar şimdi vatandaşların tarlalarını sardı.
İznik ilçesinde geçen hafta şehir merkezinde görülen boyları 2 metreyi aşan yılanlar şimdi de vatandaşların tarlalarında ortaya çıktı. Öte yandan, yaşanan çöl sıcakları sebebiyle serin yer aramak için yuvalarından çıktıkları tahmin edilen yılanlar sebebiyle vatandaşlar tedirgin olurken, itfaiye yetkilileri bazı yılanların zehirli olabileceğini, müdahale ederken vatandaşların çok dikkatli olup çok fazla yaklaşmadan yardım istemeleri gerektiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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