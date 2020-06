Nilüfer Belediye Başkanı Erdem'den Bursaspor'a anlamlı destek Başkan Erdem, bir aylık maaşını Bursaspor'a bağışladı, ayrıca kulüpten maske satın alacaklarını açıkladı

Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan ve Yönetim Kurulu Üyeleri’ni makamında ağırlayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, kulübe destek olmak amacıyla bir aylık maaşını Bursaspor’a bağışladı. Başkan Erdem kulüpten maske alacaklarını belirterek, yeni bir destek akımı başlattı.

Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i makamında ziyaret etti. Halk Evi’nde gerçekleşen ziyarette Bursaspor 2. Başkanı Konuralp Yeşil, Mali As Başkan Serkan Subaşı ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları da yer aldı.

Nilüfer Belediyesi’nin, Bursaspor’a bugüne kadar büyük destek verdiğini belirten Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, Başkan Turgay Erdem’e teşekkür etti. Bursaspor’un alacağı galibiyetlerle Süper Ligi hedeflediğini vurgulayan Mestan, bunun için çaba gösterdiklerini dile getirdi. Bursaspor’un desteğe her zaman ihtiyacı olduğunu ifade eden Mestan, gelir getirici projeler üzerinde çalıştıklarını söyledi. Mestan, “Bursaspor, Bursa’da yaşayan herkesin, her kesimin takımıdır. Bursa’nın kenetlenmesi bizim için çok önemli. Bu sene alacağımız galibiyet ve puanlarla gerçek evimiz olan Süper Lig’e dönmeyi arzu ediyoruz” diye konuştu. Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e, “Karton taraftar” maketini de armağan etti.

Bursaspor’un, kentin marka değeri olduğunu ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, kentte yaşayan herkesin Bursaspor’a destek olması gerektiğine dikkat çekti. Bugüne kadar Bursaspor’a verdikleri desteği bundan sonra da sürdüreceklerini belirten Başkan Erdem, bu amaçla Bursaspor logolu maskelerden alacaklarını söyledi.

Ayrıca bir aylık maaşını Bursaspor’a bağışlayan Başkan Erdem, böylelikle yeni bir destek hareketinin öncülüğünü yaptı. Erdem, “İyi günde olduğu gibi kötü günde de Bursaspor’un yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu amaçla Bursaspor’a destek olmak için kulübün satış yaptığı maskelerden alacağız. Bunun yanında bir aylık maaşımı Bursaspor’a bağışlayarak, yeni bir destek akımının öncülüğünü yapmak istedim. Bursaspor’a gönül vermiş herkesin bu akıma katılmasını diliyorum. Bursaspor’a Süper Lig’e çıkma yolunda da başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

