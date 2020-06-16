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Yıldırım Belediye Başkanı Yılmaz'dan BTÜ'ye ziyaret Yılmaz: "Yıldırım'ın bir dayanışma şehri olduğu mesajını hep birlikte vereceğiz"

İHA

'Yıldırım'a hizmette ortak akıl' prensibi doğrultusunda ilçe dinamikleri ile bir araya gelen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir'i ziyaret etti.

Yıldırım Belediye Başkanı Yılmaz'dan BTÜ'ye ziyaret Yılmaz: "Yıldırım'ın bir dayanışma şehri olduğu mesajını hep birlikte vereceğiz"

‘Yıldırım’a hizmette ortak akıl’ prensibi doğrultusunda ilçe dinamikleri ile bir araya gelen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir’i ziyaret etti.
Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlük Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ziyarete, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Demirok, Mert Vahit Arslan, Taner Taştekin, Yıldırım Belediyespor Başkanvekili Muammer Özbey ve Bursa Teknik Üniversitesi akademisyenleri katıldı. Yıldırım’a hizmet eden tüm kuruluşların amacının ilçeye değer katmak olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Çalışma ve hizmet alanlarımız farklı olsa da hepimizin amacı Yıldırım’ın geleceğine, ülkemizin yarınlarına ve yaşam kalitesine katkı sunmaktır. Hepimizi buluşturan çatı, 750 bin nüfusuyla Türkiye’nin birçok ilinden büyük olan Yıldırım şehrine hizmet etme arzusudur. Yıldırım’da hizmet etmek fedakarlık gerektiren bir çalışma istiyor. Geçmişten gelen problemleri çözmek için mevzuat kapsamında kalarak yalnızca günü kurtarırız. Geleceği kurtarmak için ise daha fazla çaba, gayret göstermek ve daha radikal kararlar almamız gerekiyor” diye konuştu.

"Ortak paydamız Yıldırım"
Başarıyı elde etme yolunun ortak akılla dayanışma içinde çalışmaktan geçtiğinin altını çizen Başkan Yılmaz, “Birlik ve beraberlik içerisinde çalıştığımız zaman başarıyı el birliği ile sağlayabiliriz. Gelecekte dönüp geriye baktığımızda yaptığımız işlerden iftihar edecek çalışmalar gerçekleştirmeyi hepimiz arzu ediyoruz. Yıldırım bir dayanışma ilçesi. Birlik içinde olduğumuzda başaramayacağımız bir konu yok. Yıldırım’ın bir dayanışma şehri olduğu mesajını hep birlikte vereceğiz” şeklinde konuştu.

"Başkanımızın yanındayız"
Ziyaretlerinden dolayı Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve beraberindeki heyete teşekkür eden Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ise, “Dün olduğu gibi bugün de hem Yıldırım’da hem de Bursa’da ülkemize donanımlı nesiller kazandırırken Bursa Teknik Üniversitesi olarak şehrimizin yöneticileri ile iş birliğimizi sürdüreceğiz. Yıldırım’da Yıldırımlıların hayrına olacak plan ve projelerde Başkanımızla ve belediyemizle beraber hareket edeceğiz. Potansiyeli yüksek olan ilçede, Sayın Başkanımız Oktay Yılmaz’ın kazandıracağı hizmetlerde katkı sağlayacak çalışmalar ortaya koyacağız. Ecdat yadigarı olan ve tarihi öneme sahip şehrin sorunlarının çözümü için canla başla mücadele eden Başkanımıza başarılar ve kolaylıklar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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