Vaka sayısı artınca maske ve sosyal mesafe kuralına uymayanlara ceza yazılmaya başlandı (2)

"Demet Akalın'ın en gariban olduğu dönemler"

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<br>30 DAKİKADA 15 KİŞİYE DAHA CEZA<br>Bursa'nın İnegöl ilçesi Atatürk Caddesi'nde maske denetimi yapan polis ekipleri, bugün öğle saatlerinde 30 dakika içerisinde 15 kişiye 392´şer TL´den toplamda 5 bin 880 TL ceza kesti. İnegöl´de dün akşam saatlerinden itibaren ceza yazılan kişi sayısı 55´e yükselirken, toplam kesilen ceza tutarı ise 21 bin 560 oldu.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-06-16 14:48:37<br>

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