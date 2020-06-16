Eski eşini başkasıyla görünce otomobille takip etti; silahlar ateşlendi

<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Süleyman A., otomobiliyle seyir halindeyken, boşandığı eşi Şule A.'yı aracında başka biriyle görünce takibe aldı. Yaşanan kovalamaca, tarafların birbirine silahlarını ateşlemesiyle devam edip, Şule A. idaresindeki aracın kaza yapmasıyla son buldu.<br>Yeni Mahalle'deki Millet Caddesi'nde otomobiliyle seyir halinde olan Süleyman A. (30), boşandığı Şule A.'nın (27) aracıyla karşılaştı. Ayrıldığı eşinin yanında başka bir erkek olduğunu gören Süleyman A., takibe başladı. Şule A. da sireksiyonunda olduğu aracı hızla sürerek, kaçmaya başladı. Bir süre sonra 2 araçtan silahlarla ateş açıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ekipleri de kovalamacaya katıldı. Kısa süreli kovalamaca sonunda, Şule A.'nın kullandığı 16 KFM 43 plakalı otomobil, Millet Caddesi'ndeki bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Şule A. ile yanında bulunan Şerafettin D. yaya olarak kaçmaya çalıştı. Süleyman A. ise otomobiliyle hızla olay yerinden uzaklaştı. Şule A. ve Şerafettin D., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Aracın arka koltuklarının yatak olarak kullanıldığı görüldü. Polis kaçan Süleyman A.'yı arıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-06-16 15:17:36<br>

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