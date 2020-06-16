Kiraz topladığı ağaçtan düşüp, ağır yaralandı

"Demet Akalın'ın en gariban olduğu dönemler"

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<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kiraz ağacından düşen Ömer Akdoğan (74) ağır yaralandı.<br>İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi'ndeki tarlasına giden Ömer Akdoğan, ağaca çıkarak kiraz toplamaya başladı. İddiaya göre bu sırada, dengesini kaybeden Akdoğan, yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Akdoğan, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-06-16 16:28:45<br>

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