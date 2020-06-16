Karacabey’de küçükbaş hayvanlarda ayak hastalığı görülmeye başlandı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde küçükbaş hayvanlarda son zamanlarda ayak hastalığı görülmeye başlanması üzerine, üreticilerin çözüm için başvurduğu Bursa İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından veteriner hekim görevlendirilerek soruna çözüm bulundu.

Karacabey’de bu zamana kadar hiç görülmeyen bir hastalık olduğu bildirilen, koyun ve keçilerin önemli bir ayak hastalığı olan 'piyeten'in değişik bir şeklinin görülmesi üzerine üreticiler, üye oldukları Bursa İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’ne müracaat ettiler. Bunun üzerine zaman kaybetmeden çözüm arayan Bursa İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, bir veteriner hekim görevlendirerek sorunu yerinde görerek çözüm üretti.

Bursa İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği yetkilileri ve görevli veteriner hekim, Bursa’nın Karacabey ilçesinin Ortasarıbey Mahallesi’nde küçükbaş hayvan üreticiliği yapan Aytaç Erol’un çiftliğine giderek yaşanan hastalığı yerinde gördüler.

Küçükbaş hayvan üreticiliği yapan Aytaç Erol, "Kendimi bildim bileli küçükbaş hayvan üreticisiyim. Bu zaman kadar hayvanlarımızda böyle bir hastalık görmedik. Kendi çabalarımızla yaşanan hastalığa çözüm aradık. Ama bir türlü başarılı olamadık. Bunun üzerine üyesi olduğum, Bursa İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’ne müracaat ettim. Sorunu kendilerine iletmem ile birlikte hemen harekete geçerek, veteriner ile birlikte geldiler. Yaşanan hastalığa çözüm buldular. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Bursa Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Birol Demir ise, "Üreticilerimizin talebi üzerine veterinerimizle birlikte bölgemizde ilk defa görülen bu hastalığa çözüm bulmak adına buraya geldik. Biz böyle bir vaka ile daha önceden hiç karşılaşmadık. Veterinerimiz, yaşanan bu hastalığın küçükbaş hayvanlarda önemli bir ayak hastalığı olan piyeten olduğunu söyledi. Biz normal piyeten hastalığını Bursa’da daha önce gördük. Fakat piyeten hastalığının böyle bir şeklini biz Bursa’da ilk defa görüyoruz" şeklinde konuştu.

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