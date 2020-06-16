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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöl’de engelsiz yaşam merkezi yeniden hizmete başladı

İHA

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, normalleşme süreciyle birlikte yeniden hizmet vermeye başlayan İnegöl Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezini ziyaret etti.

İnegöl’de engelsiz yaşam merkezi yeniden hizmete başladı

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, normalleşme süreciyle birlikte yeniden hizmet vermeye başlayan İnegöl Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezini ziyaret etti.
Korona virüs sürecinde 3 ay gibi bir süre kapalı kalan İnegöl Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi, 15 Haziran 2020 itibariyle yeniden hizmet vermeye başladı. Normalleşme süreciyle beraber tekrar açılan merkezde önlemler üst düzeyde tutulurken, öğrenciler de belirli kurallara göre kabul ediliyor. Ailesine 24 saat bağımlı zihinsel engelli bireylerin ve ailelerinin sosyal yaşam kalitesini arttırmaya yönelik çalışmaların yapıldığı merkezde, normalleşme sürecinde ilk etapta günlük 6 öğrenciyle hizmet verilecek. Devamında kontrol edilebilir oranda hizmet artışına gidilecek.
Bu süreçte öğrencilere temizlik ve öz bakım becerilerinin geliştirilmesi, maske kullanımı konusunda bilinçlendirme, sosyal mesafe kavramlarını tanıtma, öğrenci ve velilerin yaşam kalitesini arttıracak etkinlikler, kurum içerisinde farklı aktiviteler yapılıyor. Sosyal mesafe kurallarının korunduğu ve hijyen kurallarının üst düzey olduğu merkezi, Belediye Başkanı Alper Taban da bugün beraberindeki Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, AK Partili yöneticiler ve bazı meclis üyeleriyle birlikte ziyaret etti.
Başkan Taban, ziyaretinde öğrencilere sürecin ehemmiyetinden bahsederek bir süre belirli bir mesafeyi koruyarak iletişim kurmaları gerektiğini hatırlattı. Ziyarette fiziki temas kurulmadan bir dizi etkinlikler de yapıldı. Şarkılar, şiirler ve saz ile türkü eşliğinde geçen ziyarette, Başkan Alper Taban öğrencilere yeniden buluştukları için duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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