Bursa'da kıraathanelere maske denetimi

<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'da, polis ekiplerince kıraathanelere yönelik düzenlenen maske ve sosyal mesafe denetiminde dezenfektan bulundurmayan işletmeye 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı.<br>İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kıraathane ve kafelere yönelik sosyal mesafe ve maske kullanımı denetimi düzenledi. Uygulamada vatandaşlara maske kullanımı ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunan ekipler 65 yaş üzeri olan vatandaşları da uyarıp, evlerine gönderdi.<br>Denetimlerde bir iş yerine dezenfektan bulundurmadığı için 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-06-17 00:00:16<br>

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