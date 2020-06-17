Geceyi aydınlatan yedi şimşek, tek karede

<br>Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)KOCAELİ´de, birbiri ardına çakan şimşekler anbean görüntülenirken, ortaya ürkütücü kareler çıktı.<br>Ülke genelinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yağışların yanı sıra pek çok kentte şimşekler görüldü. Bursalı profesyonel fotoğrafçı Şaban Kılıççı ise, geçtiğimiz akşam Kocaeli´nin Gölcük ilçesindeki kıyıda şimşekleri, anbean görüntüledi. Bir fotoğrafta, objektifine 7 şimşek yansırken, nadir rastlanan görüntüler aynı zamanda kartpostallık fotoğraflar oluşturdu. Geceyi aydınlatan şimşekler, kentte yaşayanlara ise bir süre ürkütücü anlar yaşattı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL<br>2020-06-17 10:21:24<br>
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