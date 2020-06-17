Taban: "Belediye personeli İnegöl'ü bir adım daha ileriye taşımak için özveriyle çalışıyor"

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, belirli aralıklarla yapılan birim ziyaretleri kapsamında Veteriner İşleri Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi.

Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezinde gerçekleşen ziyarette, Veteriner İşlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Durmuş Aydın, Veteriner İşleri Müdürü Musa Subaşı ile müdürlük personeli hazır bulundu. Ziyarette İnegöl ve İnegöl Belediyesi’nin hizmetleri üzerine istişareler yapıldı. Şehrin ortak akılla yönetilmesinde özellikle sahadaki personelin eksikleri tespiti ve sunacağı önerilerin önemine dikkat çekildi. Başkan Taban, İnegöl Belediyesi’nin tüm personellerinin şehri bir adım daha ileri taşımak adına gösterdiği özveriyi gördüklerini ve bunun sürdürülebilir olması adına adımlar attıklarını kaydetti. Başkan Taban, yapılan özverili çalışmalardan dolayı personele teşekkür ederken, aynı zamanda personelin fikir, görüş ve önerilerini de dinledi.

Öte yandan, ziyaret sırasında Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezine ailesiyle birlikte gelen bir kız çocuğuna köpek sahiplendirildi. Yavru köpek, Başkan Taban tarafından yeni ailesine teslim edildi.

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