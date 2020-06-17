Çaldığı kamyonetle mobilya hırsızlığı yapan şüpheli yakalandı

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<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde, çaldığı kamyonetle bir mobilya firmasından hırsızlık yapan şüpheli Sinan K., yakıt aldığı sırada akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına takıldı. Zanlı, polis tarafından yakalandı, çaldığı mobilyaları sattığı ortaya çıktı.<br>Olay, 2 gün önce İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi, Tınaztepe Sokak'ta meydana geldi. Şükrü Esen (30), evinin önüne park ettiği 22 UB 376 plakalı kamyonetini göremeyince, polise haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, kamyoneti çalan şüphelinin, Ağaç İşleri Mobilya Sanayi Sitesi'ne giderek, bir mobilya firmasına girip mobilya çaldığını tespit etti. Bursa kent merkezine doğru giden şüpheli, bir akaryakıt istasyonundan yakıt alırken güvenlik kamerasına yansıdı.<br>Şikayet üzerine harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri şüpheli Sinan K.'yi İnegöl'de yakaladı. Çaldığı mobilyaları Bursa'da sattığı öğrenilirken, <br>gözaltına alınan Sinan K., sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-06-17 11:48:15<br>

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