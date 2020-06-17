“Sağlığa adım at” yürüyüşleri yeniden başladı

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Nilüfer Belediyesi, pandemi sürecinde ara verdiği “Sağlığa Adım At” yürüyüşlerini, normalleşme adımlarının atıldığı yeni dönemde yeniden başlattı. Görükle Spor Parkı’nda düzenlenen yürüyüşe katılanlar, sosyal mesafelerini koruyarak 4 kilometre boyunca yürüdü.

Nilüfer Belediyesi’nin, halkı sporla buluşturmak ve spora teşvik etmek maksadıyla başlattığı “Sağlığa Adım At” yürüyüşleri, normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte Görükle Spor Parkı’nda yeniden başladı. Yürüyüşe katılanların ateşlerinin ölçülmesinin ardından, fitness eğitmeni eşliğinde 4 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirildi. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılan yürüyüşün ardından, kültür fizik ve esneme hareketleri de yapıldı.

Yürüyüşe katılan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, “Kontrollü sosyal hayat kurallarından taviz verilmeden “Sağlığa adım at” yürüyüşlerini her hafta salı ve perşembe günleri farklı bir mahallede gerçekleştireceğiz. Normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte Nilüferliler’i, gerekli önlemleri alarak, sportif etkinliklerle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

“Sağlığa adım at” yürüyüşleri, 18 Haziran Perşembe günü saat 20.00’de, Ayvalıdere Spor Parkı’nda bulunan Ali Şık Yürüyüş Yolu’nda gerçekleştirilecek.

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