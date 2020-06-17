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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da, çocuklara torbacılık yaptıran 4 şüpheli yakalandı

DHA

Mehmet İNAN-Derya EVREN/BURSA, (DHA)BURSA'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları ve yaşı küçük çocuklara torbacılık yaptırdıkları belirlenen 4 şüpheli, polis tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik yaptığı çalışmalarda Ö.A., T.A. E.U. ve B.Ü.'nün uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, ayrıca şüphelilerin yaşı küçük çocuklara torbacılık yaptırdığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin evlerine dün eş zamanlı operasyon...

Bursa'da, çocuklara torbacılık yaptıran 4 şüpheli yakalandı

<br>Mehmet İNAN-Derya EVREN/BURSA, (DHA)BURSA'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları ve yaşı küçük çocuklara torbacılık yaptırdıkları belirlenen 4 şüpheli, polis tarafından yapılan operasyonla yakalandı.<br>Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik yaptığı çalışmalarda Ö.A., T.A. E.U. ve B.Ü.'nün uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, ayrıca şüphelilerin yaşı küçük çocuklara torbacılık yaptırdığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin evlerine dün eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis ekipleri koçbaşıyla kapıları kırarken, yapılan aramalarda satışa hazır halde paketlenmiş 50 gram bonzai, bir miktar metamfetamin ve 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait fişekler ele geçirildi.<br>Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN/Derya EVREN<br>2020-06-17 12:40:48<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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