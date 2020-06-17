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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Selçuk kadın girişimcilerle bir araya geldi

İHA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) çatısı altında faaliyet gösteren TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen Zirvedeki Kadınlar programının ikinci oturumu Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un iştirakiyle gerçekleştirildi. Salgın sürecinde istihdamı korumak hedefiyle başlatılan Kısa Çalışma Ödeneği'nin normalleşme dönemine geçilmesiyle devam etmeyeceğini belirten Bakan Selçuk, bakanlık olarak normalleşme desteğini devreye alacaklarını açıkladı.

Bakan Selçuk kadın girişimcilerle bir araya geldi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) çatısı altında faaliyet gösteren TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen Zirvedeki Kadınlar programının ikinci oturumu Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un iştirakiyle gerçekleştirildi. Salgın sürecinde istihdamı korumak hedefiyle başlatılan Kısa Çalışma Ödeneği’nin normalleşme dönemine geçilmesiyle devam etmeyeceğini belirten Bakan Selçuk, bakanlık olarak normalleşme desteğini devreye alacaklarını açıkladı.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, pandemi ve normalleşme sürecinde bakanlığın yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Dünyanın daha önce tecrübe etmediği farklı bir dönem yaşadığını belirten Selçuk, Türkiye’nin diğer ülkelerle kıyaslandığında süreci çok başarılı bir şekilde yönettiğini vurguladı. Türkiye ekonomisinin lokomotif şehri Bursa’da BTSO tarafından örnek çalışmalar yürütüldüğünü söyleyen Bakan Selçuk, “Özellikle sanayi firmalarında antikor testlerinin yapılması çalışanların bağışıklık düzeyinin tespiti ve üretime hızlı bir başlangıç yapılması açısından son derece önemli bir çalışma. BTSO Başkanımız İbrahim Burkay’a çalışmaları dolayısıyla teşekkür ediyorum” dedi.
Bursa’da 257 bin çalışan kısa çalışmadan faydalandı
Salgın döneminde ilk olarak Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ile çalışan ve işverenlere yönelik tedbirler alındığını hatırlatan Bakan Selçuk, “Ekonomik İstikrar Kalkanı’ndaki çalışmalarımızı 4 sac ayağı üzerine kurguladık. Çalışma hayatı tedbirleri, sosyal güvenlik, sosyal yardımlar ve sosyal hizmetlere yönelik çok yönlü çalışmalar gerçekleştirdik. İş gücü ve istihdamı koruyabilmek için Kısa Çalışma Ödeneği’ni başlattık. Bu dönemdeki en etkin uygulamalardan biri oldu. Türkiye genelinde 3,5 milyon çalışana 10,5 milyar lira ödenek aktardık. Bursa’da bu ödenekten faydalanan çalışan sayısı ise 257 bin. Bursa’daki işverenlere de 805 milyon tutarında bir destek sağlamış olduk.” diye konuştu.
1 Haziran itibariyle Türkiye’de normalleşme sürecinin başladığını anımsatan Bakan Selçuk, kısa çalışma ödeneğinin devam etmesinin uygulamanın kapsamı noktasında uygun olmayacağını ifade etti. Kısa çalışma için işlerin tamamen veya kısmen durdurulması gerektiğini kaydeden Bakan Selçuk, “1 Haziran’da normalleşme başladı. Şu ana kadar kısa çalışma çok hızlı bir şekilde uygulandı. Bütün çalışanlarımıza ödemelerini gerçekleştirdik. Normalleşme sürecinde ise iş yerleri işe başladığı için bu hızı devam ettirmemiz mümkün olmayabilir. Bakanlık olarak bu dönem için yeni bir destek planladık. ‘Normalleşme Destek Paketi’ olarak hayata geçireceğimiz bu pakette kısa çalışmadan faydalanan işverenler için benzer bir destek kurguladık. Çok daha hızlı olacak bir sistem olacak. Bu dönemde kısa çalışma yerine normalleşme desteği ile devam etmeyi planlıyoruz.” diye konuştu.
Bakanlık olarak kadın istihdamını artırmak maksadıyla önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Selçuk, salgın sonrası kadın girişimcilere yönelik İŞKUR üzerinden yeni programlar başlatacaklarının da müjdesini verdi.
En az hasarla atlatılacak
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, yeni tip koronavirüs salgınının daha önce hiç tecrübe edilmeyen küresel ölçekli bir sınav olduğunu söyledi. Türkiye’nin salgın döneminde gerek sağlık gerekse de ekonomik açıdan başarılı bir mücadele verdiğine dikkati çeken Başkan Burkay, tedbirler ve destekler sayesinde krizin en az hasarla atlatılması noktasında güçlü bir zemin oluşturulduğunu vurguladı.
1 Haziran itibariyle girilen normalleşme sürecinde iş dünyası olarak birinci önceliklerinin istihdamı korumak olduğunu belirten Başkan Burkay, “Bursa’nın vasıflı insan kaynağı ve üretim gücü ile yeni dünya düzeninde güçlü bir şekilde yer almasını hedefliyoruz. 17 organize sanayi bölgesi ile istihdamın en önemli merkezleri arasında yer alan şehrimizin üretim gücünü hızlı bir şekilde geri kazanması gerekiyor. Bu noktada Nisan ayında yüzde 85’i kapalı olan sanayi işletmelerimizin şu an yüzde 50’den fazlasının çalıştığını görüyoruz. Sanayimizde enerji ve elektrik tüketiminde önemli bir artış söz konusu. Hızlı toparlanmanın devam etmesi açısından bu dönemde işverenlerin maliyetini artıracak uygulamalardan kaçınılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu dönemde sanayicilerimizin en büyük beklentilerinden biri de Covid19'un meslek hastalığı olarak sayılmaması. Bununla alakalı da Bakanlığımızın desteğini bekliyoruz.” dedi. Başkan Burkay, koronavirüs sürecinde yapılan çalışmalar dolayısıyla Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’a teşekkür etti.

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