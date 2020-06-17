İnşaattan düşen usta ağır yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnşaattan düşen usta ağır yaralandı

DHA

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, çalıştığı inşattan düşerek ağır yaralanan kalıp ustası Arabi Çimen (48), hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.  İnegöl ilçesindeki Baykoca Mahallesi Hüsnü Güven Bulvarı'nda bulunan inşaatta çalışan kalıp ustası Arabi Çimen, binanın 2'inci katında kalıp çakma işlemi yaparken, yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düşerek, başını çarptı. Ağır yaralanan işçi, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi....

İnşaattan düşen usta ağır yaralandı

<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, çalıştığı inşattan düşerek ağır yaralanan kalıp ustası Arabi Çimen (48), hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. <br>İnegöl ilçesindeki Baykoca Mahallesi Hüsnü Güven Bulvarı'nda bulunan inşaatta çalışan kalıp ustası Arabi Çimen, binanın 2'inci katında kalıp çakma işlemi yaparken, yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düşerek, başını çarptı. Ağır yaralanan işçi, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.<br>Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-06-17 15:06:56<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kalıp çakarken düşen işçi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Kalıp çakarken düşen işçi ağır yaralandı
'Maske zorunluluğundan haberim yok' dedi, kimliğini polise bırakıp gitti
YEREL HABERLER 'Maske zorunluluğundan haberim yok' dedi, kimliğini ...
Ailelerin kavgasında caddede yürüyen kişi öldü; eşi sinir krizi geçirdi (2)
YEREL HABERLER Ailelerin kavgasında caddede yürüyen kişi öldü; eşi ...
Şehidin adı Yıldırım’da yaşatılıyor
YEREL HABERLER Şehidin adı Yıldırım’da yaşatılıyor
Özhan Market, çalışanlarının duygularına dokundu
YEREL HABERLER Özhan Market, çalışanlarının duygularına dokundu
Bakan Selçuk kadın girişimcilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Bakan Selçuk kadın girişimcilerle bir araya geldi
5 hibe düveyle başladı, çiftlik sahibi oldu İşini bırakarak köyüne dönen gencin hayatı değişti
YEREL HABERLER 5 hibe düveyle başladı, çiftlik sahibi oldu İşini ...
Arpad Baroti Büyükşehir’de
YEREL HABERLER Arpad Baroti Büyükşehir’de
Başkan Dündar’dan engelli öğrenciye özel ders desteği
YEREL HABERLER Başkan Dündar’dan engelli öğrenciye özel ders desteği
Kızılay, iyilik hareketi ile dünyaya örnek oluyor
YEREL HABERLER Kızılay, iyilik hareketi ile dünyaya örnek oluyor
Kepçe kulak çocuğunuzun psikolojisini bozmasın
YEREL HABERLER Kepçe kulak çocuğunuzun psikolojisini bozmasın
Tiyatro yeni sezona hazırlanıyor
YEREL HABERLER Tiyatro yeni sezona hazırlanıyor
Vefa Sosyal Destek Grubuna "Ahde Vefa" yardımı
YEREL HABERLER Vefa Sosyal Destek Grubuna "Ahde Vefa" yardımı
Alacaklı oldukları kişiyi kaçıramayınca otomobilini gasbettiler
YEREL HABERLER Alacaklı oldukları kişiyi kaçıramayınca otomobilini ...
İbrahim Üzülmez: Futbol mecburiyetten oynanıyor, eski tat yok
YEREL HABERLER İbrahim Üzülmez: Futbol mecburiyetten oynanıyor, eski ...
Bursa BŞB, Arpad Baroti'yi renklerine bağladı
YEREL HABERLER Bursa BŞB, Arpad Baroti'yi renklerine bağladı
Bursa'da, çocuklara torbacılık yaptıran 4 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da, çocuklara torbacılık yaptıran 4 şüpheli ...
“Sağlığa adım at” yürüyüşleri yeniden başladı
YEREL HABERLER “Sağlığa adım at” yürüyüşleri yeniden başladı
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
İnegöl ekonomisinin sıkıntıları Hisarcıklıoğlu’na iletildi
YEREL HABERLER İnegöl ekonomisinin sıkıntıları Hisarcıklıoğlu’na ...
Yenişehir-Bilecik otobanı yıl sonuna kadar bitecek
YEREL HABERLER Yenişehir-Bilecik otobanı yıl sonuna kadar bitecek
Yıldırım’da temizlik seferberliği
YEREL HABERLER Yıldırım’da temizlik seferberliği
Park ve bahçelere bakım Osmangazi’de parklar yeni normale hazır
YEREL HABERLER Park ve bahçelere bakım Osmangazi’de parklar yeni ...
Köpekler, tavşan ve tavukları telef etti
YEREL HABERLER Köpekler, tavşan ve tavukları telef etti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X