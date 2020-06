Özhan Market, çalışanlarının duygularına dokundu

Bursa’nın ilk yerel market zinciri Özhan Marketler Zinciri, gerçekleştirdiği projeyle salgın döneminde büyük bir özveriyle çalışan personelinin duygularına dokundu.

Çalışanlarıyla kurduğu güçlü bağ ile adından söz ettiren Özhan, tüm mağazalarında çalışan personeliyle birebir iletişim kurarak duygu durumu ölçümleri ve analizleri yaptırdı. Özhan Market’in 46 mağazasında depodan kasaya, şarküteriden manava, reyon görevlilerinden ofis çalışanlarına kadar bine yakın personelle birebir görüşme sağlanarak kurumsal gelişim danışmanlığı hizmeti aldı. Kurumsal Gelişim Danışmanı Pembegül Üner ve ekibi tarafından yapılan çalışmalar sonrasında çıkan analiz raporu Özhan yönetimiyle paylaşıldı.

Özhan Market Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Ayşen Yılmaz, "Yaşadığımız salgın döneminde tüm arkadaşlarımızla canla başla çalışarak zor şartlar altında Bursalılara hizmet vermeye çalışıyoruz. Tüm arkadaşlarımız Özhan dostlarına kusursuz hizmet vermek için çok emek harcadı. Büyük bir özveriyle sorumluluklarını yerine getirdi. Bu süreçte yaşanan stres, yorgunluk ve risklerle mücadele edebilmek ciddi bir psikolojik direnç istiyordu. Bizim için bu ailenin her üyesi çok kıymetlidir. Özhan Market, gerçekleştirdiği bir çok projeden de bilindiği gibi, insan ve iletişim odaklı bir markadır. Çalışanlarından oluşan büyük Özhan ailesi için de her birey çok özeldir. Çalışanlarımıza verdiğimiz eğitimlerin yanında onların ruhsal gelişim ve değişimleri de bizim için her zaman ön planda tutulan bir etkendir. Bu noktada büyük Özhan ailesinin bireyleri arasında paylaşımlarımızı artırarak profesyonellerden destek aldık" dedi.

Yaptığı çalışmalarla ilgili açıklama yapan Kurumsal Gelişim Danışmanı Pembegül Üner ise, "Haftalar süren çalışmalarda 46 mağaza personeline anket uygulayarak, moral ve motivasyon kriterleri aile içi iletişimleri, çocukları ile olan iletişimleri, ekip içi iletişimleri konularında bir ölçüm ve analiz çıkardık. Bu analizler eşliğinde, hepsine gönderilen anket çalışmasında aldığımız veriler eşliğinde ilk olarak bazı çalışanlarla yüz yüze ön görüşme seansları yaparak duygu durumları, farkında olabilme, şimdi ve şu anda kalabilme, ekibin önemi gibi kendilerini ifade edebilmelerine imkan sağlayarak yol arkadaşlığı kurduk. Bu anlamda gerek birebir seanslar, gerek online seanslar gerekse gurup katılım görüşmeleriyle farkındalık çalışmalarına devam etmekteyiz. Özhan Marketler Zinciri çok büyük bir aile, ben ve ekibim bu projede yer almaktan ziyadesiyle onur, gurur, mutluluk duyduk. Yaptığımız çalışmalarda gördük ki; aslında market çalışanları için biz hepimiz müşteriyiz ve onlara olan davranış biçimlerimizi tekrar gözden geçirmeliyiz. Çünkü; şu evrelerde onlarla kurduğumuz her iletişim biçimi bir duygu bırakma biçimimiz aslında. Kasada sıra beklerken, markete maskesiz girmeye çalışırken, bazen kasiyere kızarken sanırım bir kez daha düşünülmesi faydalı olacak" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.