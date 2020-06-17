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Osmangazi’den milli tarım hamlesi Ekolojik Yaşam Merkezi’nde yerli tohum yetiştirilecek

İHA

Osmangazi Belediyesi, tarımsal alanda yerli ve milli tohumların yeniden geliştirilmesine yönelik kurulan Ekolojik Yaşam Merkezi'nde önemli bir çalışmayı hayata geçirdi.

Osmangazi’den milli tarım hamlesi Ekolojik Yaşam Merkezi’nde yerli tohum yetiştirilecek

Osmangazi Belediyesi, tarımsal alanda yerli ve milli tohumların yeniden geliştirilmesine yönelik kurulan Ekolojik Yaşam Merkezi’nde önemli bir çalışmayı hayata geçirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ısrarla üzerinde durduğu “Türk Tarımını Güçlendirme” hamlesine ilk adım Osmangazi Belediyesi’nden geldi. Birçok alanda Türkiye’ye örnek projelere imza atan Osmangazi Belediyesi, ithal tohumun önüne geçip, yerli ve milli tohumun yaygınlaştırılması amacıyla kurulan “Ekolojik Yaşam Merkezi” ile milli tarımın geliştirilmesi için çalışmalara başladı. Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi bünyesinde oluşturulan Ekolojik Yaşam Merkezi’ndeki serada yerli ürün fideleri yetiştirilirken, idari binada ise ziraat mühendisleri tarafından vatandaşlara yerli tohumların filizlenmesinden, gelişimine kadar ki süreç hakkında eğitim verilecek.
Ekolojik Yaşam Merkezi bünyesindeki serada yetiştirilen ürünleri inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tohumda dışa bağımlılığa son verip, yerli ve milli tohumu yaygınlaştırmak için çalıştıklarını söyledi. Hızlı şehirleşme ile birlikte ekolojik dengenin bozulduğuna dikkat çeken Başkan Dündar, “Geleneksel tarımın, milli ve yerli tohumlarımızın yavaş yavaş yok olduğunu görüyoruz. Hibrit tohumlarla üretilen ürünlerden bir sonraki sene ikinci bir tohum elde edemiyoruz. Kendi tohumumuzu kaybediyoruz. Bu geleneksel tohumlarımızı, tekrar üretmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla, Ekolojik Yaşam Merkezi’ni hayata geçirdik” dedi.
Permakültür eğitim programları ile vatandaşların şehir hayatında yetiştirebileceği ürünler hakkında kurslar verileceğini anlatan Dündar, “Balkonlarda ve küçük bahçelerde toprakla ilgili bilgiler verip, hangi tohumla ne üretebilir bunları çalışacağız. Asıl önemli olan yerli ve milli tohumun geliştirilmesi. Bu sene ilk defa fidelerimizi ürettik. Bu fidelerden inşallah ürün alarak bu tohumları önümüzdeki yıllarda Uludağ Üniversitesi ile birlikte geliştirip, kendi geleneksel tohumlarımızı yeniden ortaya çıkaracağız” diye konuştu. Ekolojik Yaşam Merkezi’nde kekik, fesleğen, ada çayı, dereotu, kabak, domates, biber, patlıcan, fasulye, mısır gibi ürünler dikildiğini ifade eden Dündar, “İnşallah bu ürünlerin gelişimini takip ederek, yerli tohumlar elde etmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

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