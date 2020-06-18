Bursa'da maske takma zorunluluğu başladı

"Demet Akalın'ın en gariban olduğu dönemler"

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<br>İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA) BURSA'da, açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından ilk gün bazı kişilerin karara uyduğu; ancak maskeyi doğru kullanmadığı, bazılarının ise sokağa maskesiz çıkmayı sürdürdüğü görüldü. <br>Bursa Valiliği ve İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından dün gece alınan kararla kentte açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda alınan kararın ilk gününde hala maske takmayanlar olduğu gözlendi. Karara uyanlar olurken, bazı kişilerin, maskeyi çenesinin altında tutup, doğru kullanmadığı görüldü. Bazı kişilerin ise sokağa maskesiz çıkmayı sürdürdüğü gözlendi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN<br>2020-06-18 10:02:03<br>

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