Dolu yağışı Bursa'nın dağ yöresini perişan etti Peş peşe yağan dolu, meyve bırakmadı

Bursa'da haziran ayının başından beri aralıklarla yağan dolu, dağ ilçesi Keles'i terk etmiyor. Dün yine ceviz büyüklüğünde yağan dolu, kiraz ve çileklere zarar verdi.

Bursa'da aralıklarla yağan yağmur şehir merkezindeki sıcak havayı bir nebze de olsa serinletirken, dağ ilçelerini dolu vurdu. Aralıklarla 4'üncü kez yağan dolu, bahçelerde ne kiraz ne de çilek bıraktı. Ürünlerini hasat etmeyi bekleyen çiftçileri ise kara kara düşünmeye başladı. Bölgede sayıda etkili olan dolu yağışı diğer tarım ürünlerine de büyük zarar verdi.

İlçe Tarım Müdürlüğü'nün hasar tespit çalışması yapacağı, tarım sigortası olan üreticilere ödemelerin yapılacağı öğrenilirken, yağan dolu taneleri ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Geçtiğimiz günlerde yağan dolunun ardından TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu ve CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın çiftçinin yanında yer aldı.

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