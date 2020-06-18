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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BUSKİ’den fatura bilgilendirmesi

İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı BUSKİ Haziran ayında yapılacak sayaç okumalarında, ilk üç aylık ortalama değerlerin baz alındığı Nisan ve Mayıs aylarında tüketimleri daha az olduğu saptanan abonelere, ödedikleri fazla tutar için mahsuplaşma/iade yapılacağını duyurdu.

BUSKİ’den fatura bilgilendirmesi

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı BUSKİ Haziran ayında yapılacak sayaç okumalarında, ilk üç aylık ortalama değerlerin baz alındığı Nisan ve Mayıs aylarında tüketimleri daha az olduğu saptanan abonelere, ödedikleri fazla tutar için mahsuplaşma/iade yapılacağını duyurdu.
BUSKİ’den yapılan açıklama da şu ifadelere yer verildi.
"BUSKİ Yönetim Kurulu kararı ile Koronavirüs tedbirleri kapsamında, vatandaşlarımızın temizliğe daha fazla ihtiyaç duyduğu bugünlerde su faturalarının ödenmesi noktasında vatandaşlarımıza destek olmak icin Nisan ayında su sayaçlarının fiilen okunmamasına, sadece mesken grubu abonelere 2020/Nisan ayı için 2020 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarındaki tüketim miktarlarının ortalamasının % 50’sinin faturalandırılmasına, işletmelere ise 2020/Nisan ayında faturalandırma yapılmamasına, bu dönemki tahakkuka bağlanmayan tüketimlerin daha sonraki aylarda Korona salgınının durumuna göre yeniden faturalandırılmasına, Mayıs ayında; su sayacı okuma işleminin mesken grubu abonelerde 3 ayın (2020 Ocak, şubat, Mart) ortalaması alınarak, işyeri grubu ile diğer abone gruplarında ise fiili olarak faaliyet gösterenlerin su sayaçları okunarak tahakkuklarının yapılmasına, aktif olmayan işyerleri için ise faturalandırma yapılmamasına, bu dönem tahakkuka bağlanmayan tüketimlerin daha sonraki aylarda Korona salgınının durumuna göre yeniden faturalandırılmasına,
Haziran ayından itibaren fiili olarak su sayaçları okunarak faturalandırma yapılmasına ancak; Haziran ayında mesken grubu abonelerin geçmiş iki dönemde tahakkuka bağlanmayan miktar ile birlikte fiili olarak tespit edilen tüketimleri 15 m ün altında olanlara fiili tüketimleri üzerinden, 15 m ün üzerinde tüketimi olanlara 15 m olarak faturalandırma yapılıp aşan miktar (m2) ikiye bölünerek 2020 Temmuz ve Ağustos aylarındaki tüketimlerine ilave edilmesine, ayrıca faturalandırmalarda okuma gün sayısı üzerinden kademe aralığına bağlı fiyatlandırma yapılmasına, karar verilmiştir. Diğer taraftan endeksini bildiren abonelerimize faturalandırma, bildirilen tüketimler üzerinden yapılmaktadır.
Bunun yanında Haziran ayında yapılacak sayaç okumalarında, ilk üç aylık ortalama değerlerin baz alındığı Nisan ve Mayıs aylarında tüketimleri daha az olduğu saptanan abonelere, ödedikleri fazla tutar için mahsuplaşma/iade yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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