Bursa'daki AVM'lere COVİD-19 denetimi

Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, kentteki alışveriş merkezlerinde koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet edilip, edilmediğinin tespiti amacıyla denetimler yapıldığını belirtti.

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda; Büyükşehir Belediyesi, İl Ticaret Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlilerinin yer aldığı denetim ekiplerinin oluşturulduğu bilgisini veren Uzm. Dr. Kaşıkcı, “Komisyon başkanlığını Halk sağlığı uzman hekiminin yaptığı ekip, İl Hıfzıssıha Kurulu tarafından Covid19 salgınına karşı alınan tedbirlere uyulup, uyulmadığına ve tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesine yönelik denetimler gerçekleştiriyor” dedi.

Ekiplerin her hafta ilimizde bulunan AVM’lere giderek, mağazalara, müşterilere ve çalışanlara yönelik ayrı ayrı denetimler yaptığına dikkat çeken Uzm. Dr. Kaşıkcı, "Ekiplerimiz, hijyen ve sosyal mesafe önlemleri başta olmak üzere, mağazalarda uyulması gereken kurallar hakkında da yöneticilere bilgilendirmeler yapıyor" şeklinde konuştu.

Kurallara uymayana cezai işlem

Denetimlerle normalleşme sürecinde bulaş riskini en aza indirerek, halkın sağlıklı bir şekilde alışveriş yapması ve çalışan personelin sağlığının korunmasının amaçlandığının altını çizen Uzm. Dr. Kaşıkcı, şunları söyledi: "Mağazalara girişlerde sosyal mesafeye dikkat edilmesi, müşterilerin içeriye tek tek alınması, gelen her vatandaşın ateş ölçümünün yapılması, vatandaşların dezenfektanlara kolay ulaşımının sağlanması ve AVM içerisinde yeteri kadar sosyal mesafe ve maske uyarısının olup olmadığını titizlikle kontrol ediyoruz. Kurallara uyulmadığı takdirde ise cezai işlemler uygulanıyor"

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