Askıda iyilik yaygınlaşıyor

İnegöl Belediyesi’nin 2019 yılı Kasım ayında startını verdiği Askıda İyilik Hareketi her geçen gün genişliyor.

İnegöl Belediyesi, 2019 yılı Kasım ayında Türkiye’ye örnek olacak bir hareketi başlattı. Askıda İyilik Hareketi ismiyle başlatılan uygulama çerçevesinde Osmanlı döneminde fırınlarda askıda ekmek şeklinde uygulanan yardım şekli, günümüzde bütün esnaflara yayılıyor. Başladığı günden bu yana İnegöl esnafının da büyük ilgi gösterdiği iyilik hareketi, her geçen gün genişlemeye devam ediyor. Belediye Başkanı Alper Taban da Askıda İyilik Hareketi uygulamasına dikkat çekmek adına destek veren esnaflara belirli aralıklarla ziyaretler yapıyor.

Bu ziyaretler kapsamında Alanyurt yolu üzerinde hizmet veren Yiğit Akçaabatlılar Ekmek Fırını ziyaret edildi. Ziyarette, askıda iyilik uygulamasına katkı sağlayan esnafa teşekkür eden Başkan Taban, “Askıda İyilik Hareketini şehrimizin tamamında yayabilmek adına bir çalışma başlatmıştık. Burada tamamen gönüllülük esasına göre, bu şehirdeki vatandaşlarımızın bu sürece katkı vermesini arzu diyoruz. Askıda İyilik Hareketi şudur; vatandaşlarımız esnaflarımızdan alışveriş yapıyor. Fırından, lokantadan, kitapçıdan alışveriş yapıyoruz. Bütün esnaf grupları için geçerli. Vatandaşımız kendi ihtiyacını giderirken gönlünden kopuyorsa parasını esnafa bırakarak ihtiyaç sahibi biri geldiğinde benim adıma hayır yapabilirsiniz diyerek destekte bulunabiliyor. Tamamen gönüllülük esası var. Esnaf arkadaşlarımız bunu yapmak isterse camlarına bu afişleri yapıştırıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız da buralara gelerek eğer askıda bir hayır varsa faydalanabiliyor. Bu iyilik hareketine destek veren tüm esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza da ben teşekkür etmek istiyorum” dedi.

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