Bursa Açık Hava Tiyatrosu festivale hazırlanıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nu bu yıl yaşanan korona virüs salgını yüzünden yaz sonu yapılması düşünülen 59’uncu Uluslararası Bursa Festivali’ne hazırlıyor. Uluslararası bağlantısı olduğu için Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın bu yıl yapılmayacağını hatırlatan Başkan Aktaş, kültür sanat faaliyetleri icra ederken kimsenin sağlığını tehlikeye atamayacaklarını belirterek, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda festivali Ağustos sonu Eylül başı yapmayı planladıklarını söyledi.

Bir taraftan korona virüs salgınıyla etkin mücadele ederken, diğer taraftan da ulaşımdan altyapıya, spordan kültür sanata kadar her alanda hizmetlerini kesintisiz sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu yıl yaz sonu yapılması planlanan 59’uncu Uluslararası Bursa Festivali’ne ev sahipliği yapacak Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda tadilat çalışmasına başladı. Dönemin Belediye Başkanı merhum Ekrem Barışık tarafından 1983 yılında yaptırılan ve ilk kez 7 Temmuz 1983’te 22’nci Uluslararası Kültür ve Sanat Festivaline ev sahipliği yapan Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu, 37 yıldır festivalin vazgeçilmez adresi oldu. Her yıl festival öncesi bakıma alınan Açık Hava Tiyatrosu, bu yıl korona virüs salgını nedeniyle yaz sonu yapılması düşünülen 59’uncu Uluslararası Bursa Festivaline hazırlanıyor.

Yeni Açıkhava Tiyatrosu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yıllardır Uluslararası Bursa Festivali’nin nabzının attığı yer olan, 3500’ü koltuklu ve 1500’ü ayakta olmak üzere 5 bin kişi kapasiteli Açık Hava Tiyatrosu’nda yapılan tadilat çalışmalarını yerinde inceledi. Açık Hava Tiyatrosu’nun bugüne kadar yüzlerce yerli ve yabancı misafir sanatçıyı ağırladığını ifade eden Başkan Aktaş, “Kulisi gezip, duvardaki fotoğrafları da gördük. Açıkçası biraz da duygulandık. Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfımızla da görüştük. Burayı yıkıp, tekrar yapmak yerine eksiklerini giderip, tadilatını yapmayı uygun gördük. Çünkü biliyorsunuz ki biz bu dönem yepyeni bir gösteri merkezi, bir Açık Hava tiyatrosunu Bursa’mıza kazandırmak istiyoruz. Bursa’mız 3 milyonu aşan nüfusuyla, renkli sosyal kültürel yapısı ile bunları ziyadesiyle hak ediyor. Dolasıyla o proje tamamlanana kadar burası hizmet verecek. Ondan sonra da burası yoğun olarak kullanılacak. Derneklerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın çeşitli etkinlik ve aktiviteleri var. Burası onlara hizmet verecek” dedi.

Önce sağlık

Yaz sonu yapmayı hedefledikleri festival için Açık Hava Tiyatrosu’nda tadilat yaptıklarını, zeminden koltuklara kadar bir yenilemenin yapılacağını ifade eden Başkan Aktaş, “Bu yıl biliyorsunuz korona virüs salgını yüzünden uluslararası bağlantısı olduğu için Altın Karagöz Halk Dansları Yarışmasını yapmayacağız. Ancak festivalimizi yapmak istiyoruz. 58 yıldır hiçbir kesintiye uğramamış. Ağustos sonu Eylül başı Festivali planlıyoruz. Ama yine de Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri, Sağlık Bakanlığı’mızın talimatları ve öngörüleri bizim için çok önemli. Biz isteriz ki, kütür sanat faaliyetlerini icra ederken, hiç kimsenin sağlığına, hayatına sıkıntı verecek bir durum ortaya çıkmasın” diye konuştu.

Başkan Aktaş, tadilat çalışmalarının Temmuz ayı başında tamamlanacağını, yapılacak ilk etkinlikte ise Bursalıların daha konforlu bir Açık Hava Tiyatrosu ile karşılaşacaklarını da sözlerine ekledi.

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