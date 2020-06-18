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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa Valisi Canbolat’a Başkan Tanır’dan ziyaret

İHA

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti.

Bursa Valisi Canbolat’a Başkan Tanır’dan ziyaret

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti.
Bursa Valisi Yakup Canbolat, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ile AK Parti Kestel İlçe Başkanı Sinan Aktaş’ı makamında ağırladı. Vali Canbolat'a Kestel ilçesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Tanır, pandemi sürecinde sosyal destek, dezenfekte ve denetim çalışmalarıyla her zaman vatandaşın yanında olduklarını, normalleşme sürecinde de çalışmalarını sürdürdüklerini, Kestel’e ve Bursa’ya değer katacak yatırımlara aralıksız devam edeceklerini söyledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yakup Canbolat da, Başkan Tanır ve Başkan Aktaş'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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