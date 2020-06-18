Dündar’dan pandemi sonrası mahalle ziyaretleri

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, pandemi sonrası başlayan yeni normalleşme süreciyle birlikte mahalle ziyaretlerine kaldığı yerden devam etti.

Korona virüs süreci öncesinde düzenli aralıklarla mahalle ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşlar ile bir araya gelen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 1 Haziran itibariyle başlatılan yeni normalleşme süreciyle birlikte mahalle ziyaretlerine yeniden başladı. Osmangazililerin sıkıntılarını dinlemek maksadıyla mahalle ziyaretlerine kaldığı yerden devam eden Dündar’ın pandemi sonrasındaki ilk adresi Selamet Mahallesi oldu. AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile birlikte mahalle sâkinleri ve bölge esnafı ile bir araya gelen Başkan Dündar, sıkıntılara kulak vererek, kendisine iletilen talepleri tek tek not aldı.

Başkan Dündar, Selamet Mahallesi ziyareti sırasında bir araya geldiği vatandaşların sıcak ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşlar ve esnaf ile uzun uzun sohbet eden Dündar, Selamet Mahallesi’ndeki ihtiyaçları yakından takip ettiklerini belirterek, çözümü noktasında gerekenin yapılacağını söyledi. Mahalle sakinlerine konukseverliklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Dündar, “Devletimiz korona virüsle mücadeleyi çok başarılı bir şekilde yürüttü. Bütün dünya, ülkemizin yürüttüğü mücadeleyi örnek gösterdi. Dünyanın birçok ülkesine malzeme yardımında bulunduk. Başarılı mücadele ile 1 Haziran itibari ile kontrollü normalleşme sürecine başladık. Esnafımız dükkanını açtı. Vatandaşlarımız normal hayatlarına döndü. Ancak bu süreçte de tedbirleri bırakmamalıyız. Sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımına dikkat etmeliyiz” dedi.

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