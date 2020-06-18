Başparmak’tan Belediyespor’a ziyaret

Gençlik ve Spor il Müdürü Salih Başparmak, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanlığı görevine getirilen Gökhan Dinçer’i ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Gökhan Dinçer, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak’ı ağırladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Fethiye Spor Kompleksi’nde gerçekleşen ziyarette İl Müdürü Salih Başparmak Dinçer’e hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Gökhan Dinçer, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’ın takdiri doğrultusunda görevimize başladık. Başkanımız aynı zamanda kulübümüzün onursal başkanı. Spora bakış açısı belli. Biz de bu doğrultuda Bursa’da yaşayan herkesi sporla temas ettirmek istiyoruz. Özellikle çocuklarımızı ve ailelerimizi sporun içinde tutmak istiyoruz. Geleceğe sağlıklı nesiller yetiştirmek istiyoruz. Bu konuda Bursa’da en büyük destekçimiz Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz. Sayın İl Müdürümüzün ziyaretlerinden dolayı çok memnun olduk. Kendisine bir kez daha teşekkür ederim. İnşallah beraber yapacağımız projelerle Bursa gençliğine pozitif anlamda katkı sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

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