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Yenişehir trafiğine neşter

İHA

Yenişehir Belediyesi, Devlet Hastanesi güzergâhı ile konut yoğunluğunun fazla olduğu siteler bölgesine bağlayacak Ay Caddesinde sona yaklaştı.

Yenişehir trafiğine neşter

Yenişehir Belediyesi, Devlet Hastanesi güzergâhı ile konut yoğunluğunun fazla olduğu siteler bölgesine bağlayacak Ay Caddesinde sona yaklaştı.
Bursa Caddesini yeni hastane binasının arka tarafından Derviş Eroğlu Bulvarına bağlayacak oradan da çevre yolu ile Bilecik Caddesine geçişi sağlayarak trafik yoğunluğunu şehir merkezinde azaltmayı amaçlayan Ay Caddesi bağlantı yolunda sathi kaplama çalışmaları başlıyor. Belediye Başkanı Davut Aydın, ilçede trafiği rahatlatmak ve Bursa, İznik ve Bilecik istikametinden gelen araçların şehir içi trafiğini aksatmadan transit geçişlerinin sağlanması maksadıyla yapılan Ay Caddesi hakkında şu açıklamalarda bulundu: “
Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir Belediyesinin ortaklaşa yürüttüğü Ay Caddesi, 20 metre genişliğinde ve 1400 metre uzunluğunda olup çift şerit olarak vatandaşlarımıza hizmet verecektir. Yol güzergahı üzerinde bulunan DSİ kanalı üzerine 2 adet köprü inşa edildi. Zemin kazısı ve dolgusu tamamlanan Ay Caddesinde önümüzdeki günlerde sathi kaplama yapılarak konut yoğunluğunun fazla olduğu siteler bölgesi ile hastaneyi birbirine bağlayacak, Bursa, İznik ve Bilecik istikametinden gelen araçların şehir içine girmeden transit geçişlerini sağlayacaktır. İlçemizin trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azaltacak olan Ay Caddesi çalışmalarında büyük destekleri ve katkıları için BBB Başkanımız Alinur Aktaş ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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