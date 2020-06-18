Otomobil köprülü kavşaktan uçtu, kadın sürücü kazayı yara almadan atlattı

"Demet Akalın'ın en gariban olduğu dönemler"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Derya EVRENMehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da yol yapım çalışması nedeniyle trafiğin kontrollü olarak sağlandığı köprülü kavşakta, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, alt yola uçtu. Kazayı yara almadan atlatan Ayşe Mutlu, 'Yol çalışması' tabelasını görünce paniğe kapılıp, aracın kontrolünü kaybettiğini söyledi.<br>Kaza, saat 12.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Yol yapım çalışması nedeniyle trafiğin kontrollü olarak sağlandığı köprülü kavşakta Ayşe Mutlu, yönetimindeki 16 ADG 987 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü kaybetti. Otomobil, köprülü kavşaktan alt yola uçtu. Otomobil, ters dönerken, Ayşe Mutlu'nun yardımına yol çalışmasında görevli işçiler koştu. Vatandaşların da yardımıyla araçtan çıkarılan Mutu, kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Mutlu, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince kontrolden geçirildi. İtfaiye ekipleri de otomobili yoldan kaldırdı.<br>Ayşe Mutlu'nun polise verdiği ifadede, yol çalışması tabelasını görünce panik yaptığını ve aracın kontrolünü kaybettiğini söyledi.<br>Kaza sırasında otomobilin düştüğü yoldan geçen Sebahattin Karagöz ise, "Yaya geliyordum, 3 adım önüme düştü. Hemen koşarak sürücüyü çıkardım" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN, Mehmet İNAN<br>2020-06-18 13:24:32<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.