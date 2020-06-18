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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Online turnuvada ilk hamle Başkan Aktaş’tan

İHA

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından düzenlenen Çevrimiçi Satranç Turnuvası, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın ilk hamlesiyle başladı. Satranç sporunun çocukların ve gençlerin zihinsel anlamda gelişimine katkı sağlayacağını belirten Başkan Aktaş, turnuvaya katılan sporculara başarılar diledi.

Online turnuvada ilk hamle Başkan Aktaş’tan

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından düzenlenen Çevrimiçi Satranç Turnuvası, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın ilk hamlesiyle başladı. Satranç sporunun çocukların ve gençlerin zihinsel anlamda gelişimine katkı sağlayacağını belirten Başkan Aktaş, turnuvaya katılan sporculara başarılar diledi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyespor tarafından düzenlenen 1. Çevrimiçi Satranç Turnuvası’nın açılışını yaptı. 47 ilden 295 sporcunun yarıştığı turnuvada ilk hamleyi yapan Başkan Aktaş, pandemi nedeniyle yüz yüze etkinliklerin yerine bu tarz etkinliklerle de sporseverlerin beklentilerini karşılamak istediklerini söyledi.
Satranç branşının Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesinde en fazla ilgi gören branşlardan olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, “Bu ilgi nedeniyle her ay düzenli olarak yüz yüze turnuvalarımız gerçekleşiyordu. Fakat pandemi sürecinde yüz yüze turnuvalarımızı iptal etmek durumunda kaldık. Hem Bursa’daki, hem de ülkemiz genelinde satranç severlerin beklentilerini karşılamak ve her ay düzenlediğimiz turnuva geleneğini sürdürmek adına satranç heyecanını sanal ortama taşıyarak Büyükşehir Belediyespor Çevrimiçi Satranç Turnuvalarını başlatıyoruz. 4 farklı Çevrimiçi Satranç Turnuvası gerçekleştireceğiz. Bunlardan ilki 18 Haziran, ikincisi 2 Temmuz, üçüncüsü 16 Temmuz ve dördüncüsü 30 Temmuz’da olacak. Bu 4 turnuvanın sonunda ilk üç sırayı elde eden sporcular toplam 2000 TL para ödülünün sahibi olacak. İlk beş sırayı alan sporculara madalya ödülümüz olacak. Yapılacak çekilişle 5 yarışmacıya kitap hediye edeceğiz. Para ödülleri yarışmacıların hesaplarına yatırılacak, madalya ve kitap hediyelerimiz ise kargoyla adreslerine gönderilecek. Bugün başlayan turnuvaya talep beklentimizin üzerinde oldu. İnanıyorum ki diğer turnuvalarımızda katılım daha da fazla olacaktır. Şimdiden turnuvaya katılan bütün sporculara başarılar dilerim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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