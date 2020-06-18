Bursa'da sağanak sele yol açtı; suya kapılan kadın kurtarıldı (2)

"Demet Akalın'ın en gariban olduğu dönemler"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>SELE KAPILAN KADIN KURTARILDI<br>Bursa'da etkili olan sağanak sırasında merkez Osmangazi ilçesindeki Tahtakale Mahallesi'nde sel sularına kapılan Emine Kahvecioğlu, sürüklenmeye başladı. Kahvecioğlu, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Çağırılan ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kahvecioğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.<br>Bu arada, Emine Kahvecioğlu'nun suda sürüklenme anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Aynı bölgede, sel sularının çamaşır makinesi, motosiklet ve çöp kutularını da sürüklediği görüldü.<br>Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM<br>2020-06-18 15:38:20<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.