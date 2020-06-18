Bisikletçiler 2 metrelik yılan yakaladı

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<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde bisikletleriyle dolaşan sporcular, 2 metrelik yılan yakaladı. Bisikletçiler daha sonra yılanı doğala bıraktı.<br>İnegöl ilçesine bağlı kırsal Tuzla Mahallesi yolunda, bisikletleriyle dolaşan İDOSK Bisiklet Grubu üyeleri, yol üzerinde 2 metre uzunluğunda yılana rastladı. Yılanı ezmemek için son anda hamle yapan sporcular, bir anlık korku yaşadı. Sporcular, yakaladıkları yılanı daha sonra doğaya saldı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-06-18 19:02:20<br>

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