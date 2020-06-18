Sağanak yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü Duvar altında bir kişinin olduğu iddiası üzerine AFAD ekipleri çalışma başlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağanak yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü Duvar altında bir kişinin olduğu iddiası üzerine AFAD ekipleri çalışma başlattı

İHA

Bursa'da yağmurdan dolayı istinat duvarı çöktü. Duvar altında bir kişinin olduğu iddiası üzerine AFAD ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.

Sağanak yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü Duvar altında bir kişinin olduğu iddiası üzerine AFAD ekipleri çalışma başlattı

Bursa’da yağmurdan dolayı istinat duvarı çöktü. Duvar altında bir kişinin olduğu iddiası üzerine AFAD ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.
Olay, Bursa’nın Gemlik ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şiddetli yağmurun etkisiyle caddede bulunan istinat duvarı çöktü. Olay yerinden geçen bir kişinin üzerlerine düşen duvarın altında kaldığı söylendi. İhbar üzerine gelen 112, 156 ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri ise arama kurtarma çalışması başlattı.
Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK partiden Bursaspor’a tam destek
YEREL HABERLER AK partiden Bursaspor’a tam destek
Sel sularına kapılan yaşlı kadınla ilgili hastaneden açıklama
YEREL HABERLER Sel sularına kapılan yaşlı kadınla ilgili hastaneden ...
Bisikletçiler 2 metrelik yılan yakaladı
YEREL HABERLER Bisikletçiler 2 metrelik yılan yakaladı
Sel sularında sürüklenen kadın konuştu Kahvecioğlu: "Denizde boğuluyorum sandım"
YEREL HABERLER Sel sularında sürüklenen kadın konuştu Kahvecioğlu: ...
Bursa'da sağanak sele yol açtı; suya kapılan kadın kurtarıldı (5)
YEREL HABERLER Bursa'da sağanak sele yol açtı; suya kapılan kadın ...
Bursa'da sağanak sele yol açtı; suya kapılan kadın kurtarıldı (4)
YEREL HABERLER Bursa'da sağanak sele yol açtı; suya kapılan kadın ...
Buzdolabı patladı, çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Buzdolabı patladı, çıkan yangında ev kullanılamaz ...
Bursa'da sağanak sele yol açtı; suya kapılan kadın kurtarıldı (3)
YEREL HABERLER Bursa'da sağanak sele yol açtı; suya kapılan kadın ...
Sağanak yağmur İnegöl'ü de vurdu Bir çok ev ve iş yerini sular bastı, eşyaları sular altında kalan kadın göz yaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER Sağanak yağmur İnegöl'ü de vurdu Bir çok ev ve iş ...
Toplu konutlarda yollar tamam
YEREL HABERLER Toplu konutlarda yollar tamam
Bursa'da sel sularına kapılan kadın hastanede tedavi altına alındı Sel sularından kurtulan 73 yaşındaki kadın hastanede müşahade altına alındı
YEREL HABERLER Bursa'da sel sularına kapılan kadın hastanede tedavi ...
Bursa'da yaşlı kadını sel sularında ölümden kurtaran adam konuştu Günün kahramanı esnaf Sinan Yılmaz: "Hiç tereddüt etmedim, yaşlı kadını kollarından tuttum" Bursa'da sel suları bir çok noktada hayatı felç etti, trafik kilitlendi, çarşılarda esnaflar zor anlar yaşadı Meteoroloji verilerine göre metrekareye 46 kilogram yağış düştü, 2 gün daha ara ara sağanak yağış bekleniyor
YEREL HABERLER Bursa'da yaşlı kadını sel sularında ölümden kurtaran ...
Bursa'da sağanak sele yol açtı; suya kapılan kadın kurtarıldı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Bursa'da sağanak sele yol açtı; suya kapılan kadın ...
Bursa'da sağanak sele yol açtı; suya kapılan kadın kurtarıldı (2)
YEREL HABERLER Bursa'da sağanak sele yol açtı; suya kapılan kadın ...
Çiçeği burnunda ormancılara kaliteli üretim eğitimi verildi
YEREL HABERLER Çiçeği burnunda ormancılara kaliteli üretim eğitimi ...
Pompalı cinayetin sanığına bu kez müebbet hapis 
YEREL HABERLER Pompalı cinayetin sanığına bu kez müebbet hapis 
Bursa'da maske takma zorunluluğu başladı (2)
YEREL HABERLER Bursa'da maske takma zorunluluğu başladı (2)
Bursa'da yasak sonrası ilk ceza kesildi Polis hem ceza yazdı, hem de maske verdi
YEREL HABERLER Bursa'da yasak sonrası ilk ceza kesildi Polis hem ...
Nova Okulları yeni döneme hazır
YEREL HABERLER Nova Okulları yeni döneme hazır
Gemlik'te 61 işçi yemekten zehirlendi
YEREL HABERLER Gemlik'te 61 işçi yemekten zehirlendi
Gülbahçe yeni parkı ile nefes alacak Osmangazi’den çifte hizmet
YEREL HABERLER Gülbahçe yeni parkı ile nefes alacak Osmangazi’den ...
Cadde ve sokaklara yaz makyajı
YEREL HABERLER Cadde ve sokaklara yaz makyajı
Bursa'da sağanak etkili oldu / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bursa'da sağanak etkili oldu / Ek fotoğraflar
Bursa'da sel suları önüne ne kattıysa sürükledi...Bir kadın son anda kurtarıldı
YEREL HABERLER Bursa'da sel suları önüne ne kattıysa sürükledi... ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X