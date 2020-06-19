İstinat duvarının altında kaldığı iddia edilen şahıs için arama çalışmaları devam ediyor

Bursa'da sağanak yağmur nedeniyle çöken ve altında bir kişinin kaldığı iddia edilen istinat duvarında arama çalışmaları 4 saattir devam ediyor.



Bursa’nın Gemlik ilçesinde şiddetli yağmurun etkisiyle istinat duvarı çöktü. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu duvar altında kaldığı iddia edilen bir kişi için 4 saattir arama çalışması devam ediyor. Kurşunlu Mahallesi'nde çöken duvarın altında arama ve kurtarma çalışmalarında şimdiye kadar kimseye ulaşılmazken, hafriyat kaldırmak için iş makinalarının destekleri ile çalışmalar devam ediyor.

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