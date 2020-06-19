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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa, Almanya ile işbirliğine hazır

İHA

Bursa Büyükşehir belediye Başkanı Alinur Aktaş, Almanya'nın İstanbul'dan sonra en çok yatırım yaptığı şehrin Bursa olduğunu hatırlatarak, yüksek teknoloji alt yapısına sahip olan kardeş ülkeyle her türlü işbirliğine açık olduklarını söyledi.

Bursa, Almanya ile işbirliğine hazır

Bursa Büyükşehir belediye Başkanı Alinur Aktaş, Almanya'nın İstanbul'dan sonra en çok yatırım yaptığı şehrin Bursa olduğunu hatırlatarak, yüksek teknoloji alt yapısına sahip olan kardeş ülkeyle her türlü işbirliğine açık olduklarını söyledi.
Türkiye Belediyeler Birliği, 80 civarında kardeş şehir protokolü bulunan Türkiye ve Almanya’nın yerel yönetimleri arasındaki işbirliğini arttırmak amacıyla 'Türk Alman Kardeşler Konferansı' düzenledi. ‘Kalkınma yerelde başlar’ anlayışıyla telekonferans yöntemiyle yapılan konferansa, Türkiye’den ve Almanya’dan büyükşehir belediye başkanları katıldı.

“Almanya’yla köklü ilişkiler”
Konferansta konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmanlı'yı kuran tarih ve kültür şehri Bursa’nın Almanya ile olan sıkı ilişkilerini anlattı. Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkilerin çok eskiye dayandığını hatırlatan Başkan Aktaş, özellikle 60'lı yıllardan sonra Türkiye’den Almanya’ya yoğun göçlerin yaşandığını dile getirdi. Almanya'nın İstanbul'dan sonra en çok yatırım yaptığı şehrin Bursa olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, Almanların yüksek performans, nitelikli işgücü ve bölgesel avantajlardan dolayı Türkiye'ye büyük önem verdiğini belirtti. Bu noktada Bursa’nın lokomotif şehirlerden biri olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Başta Bosch firması olmak üzere birçok Alman firması Bursa'da ciddi üretimler yapıyor. Bu durum zaman içerisinde kardeşlik ilişkilerine dönüştü. 1971 yılında Darmstadt ile 1998 yılında da Kulmbach ile kardeş şehir sözleşmesi yapıldı. Bursa’da bir caddenin adına da Darmstadt ismi verildi. Yaklaşık 2 yıl önce 40 kişilik TürkAlman heyetini ağırlamıştık. Her türlü işbirliğine açık olduğumuzu ifade ettik. Ancak yaşanan gelişmelerden ötürü süreç kesintiye uğradı. Ben daha çok şey yapabileceğimizi düşünüyorum. Önemli kuruluşlarımız var. Almanların yüksek teknolojiyle alakalı önemli bir alt yapısı var. Güzel şeyler yapmamız için hiçbir engel yok. Bursa olarak her türlü ev sahipliğine hazırız ve sürece katkı vereceğiz. Buluşmayı düzenleyen Birlik Başkanımız Fatma Şahin’e, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na ve Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran’a teşekkür ediyorum” dedi.
Türkiye Belediye Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de, ülke ve şehir tecrübelerini aktarmak adına konferansı düzenlediklerini ifade etti. Dünyanın yüzyıl sonra önemli bir küresel sorunla karşı karşıya olduğunu dile getiren Şahin, pandemi sürecinde Türkiye’nin izlediği yol haritası hakkında katılımcılara bilgi verdi. “Kalkınma yerelde başlar, demokrasi yerelde başlar” anlayışıyla güçlü işbirlikleri yapmak için TürkAlmanya buluşmasını düzenlediklerini söyleyen Şahin, pandemi sonrası yeni kurulan dünyada iklim değişikliği, küresel ısınma, gıda güvenliği, sağlıklı kentler, tedarik zinciri ve çevre ekolojisinin önemli hale geldiğini anlattı. Almanya’nın yerel yönetimleriyle bu başlıklara uygun şekilde çalışmayı ve dünyaya örnek projeler üretmeyi amaçladıklarını belirten Şahin, gençlik eğitim projelerine de bu süreçte önem vereceklerini anlattı.
Konferansın açılış konuşmasını yapan Almanya Devlet Bakanı Michelle Müntefering ise, Türkiye ile Almanya arasında köklü bir ilişki bulunduğunu dile getirdi. Yerelde yapılan ikili ilişkilerin iki ülkenin ulusal ilişkilerine de büyük katkı sağladığını belirten Müntefering, Türkiye ve Almanya arasındaki kardeş şehir protokollerine de bu manada önem verdiklerini aktardı.
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ise, kardeş şehir ilişkilerinin ülkeler arasındaki dostluk ve işbirliklerinin kök salmasına yardımcı olduğunu belirtti.
Konferansa katılan diğer Türk ve Alman büyükşehir belediye başkanları da söz alarak yerel yönetimlerin ekonomi, sosyal ve kültürel yaşama olan katkıları, üstlendiği roller, yenidünya düzenine uyum ve göç sebebiyle kaynaşan kültürlerin etkileşimi konularında görüş ve düşüncelerini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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