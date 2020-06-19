Bursaspor'un rakibi Keçiörengücü

<br>Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - TFF 1´inci Lig´de Bursaspor, 97 gün sonra sahaya çıkıyor. Koronavirüs pandemisiyle ara verilen ligde, Keçiörengücü maçıyla yeniden boy gösterecek Bursa temsilcisi, kazanarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürme peşinde.<br>Bu sezon özellikle devre arasında yaptığı kadro takviyeleriyle birlikte Süper Lig iddiasını güçlendiren Bursaspor, deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşacak. Yarın saat 17.30´da Ankara Aktepe Stadı´nda oynanacak maçta Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Numanoğlu´nun yardımcılıklarını ise Mehmet Şahan Yılmaz ve Ömer Tevfik Özkoç yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mustafa Hakan Belder olacak.<br>BURSASPOR ZİRVE YARIŞINDA<br>Ligde 28 hafta geride kalırken Bursaspor, 46 puan ile 3´üncü sırada bulunuyor. Lider Hatayspor´un 7 puan gerisindeki Bursa temsilcisi, kalan 6 haftalık dilimi en iyi şekilde geçirerek Süper Lig hedefini gerçekleştirme peşinde. Ankara ekibi ise 35 puanla 10´uncu basamakta yer alıyor. Ligin orta sıralarında bulunan ve Play-Off iddiası da mucizelere kalan Keçiörengücü, düşme hattının da 9 puan önünde.<br>İSTİKRARSIZ GRAFİK<br>Bursaspor, lige verilen ara öncesindeki istikrarsız görüntüsünü geride bırakmayı amaçlıyor. Ligdeki son 6 maçında yalnızca bir galibiyet elde edebilen yeşil beyazlı ekip, bu mücadelelerin de 4´ünde rakipleriyle puanları paylaştı. Bu süreçteki tek galibiyeti son deplasmanı olan Ekol Hastanesi Balıkesirspor´a karşı alan Bursa ekibi, ara öncesi son oynadığı Boluspor maçından da evinde 1-1´lik eşitlikle ayrılmıştı.<br>KEÇİÖRENGÜCÜ SON 11 MAÇTA BİR KEZ KAZANDI<br>Keçiörengücü de, lige verilen ara öncesindeki son 6 maçında galibiyet elde edemedi. 3´er kez sahadan mağlubiyetle ayrılan Ankara ekibi, 3 kez de rakipleriyle puanları paylaştı. Son galibiyetini ligin 22´nci haftasında evinde Altay´a karşı 2-0´lık skor ile alan Keçiörengücü, ligdeki son 11 maçta tek galibiyette kaldı. Keçiörengücü bu süreçteki maçlarının 6´sını kaybederek, orta sıralara doğru geriledi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL<br>2020-06-19 11:00:04<br>

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