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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İznik Gölü'nde 2 metrelik yayın balığı yakaladı

DHA

İznik Gölü'nde 2 metrelik yayın balığı yakaladı

<br>İlkay ALTAY/İZNİK(Bursa),(DHA)-İZNİK Gölü'nde avlanan balıkçı Ali Eken, yaklaşık 2 metre boyunda ve 100 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı.<br>İznik Gölü'nde avlanan balıkçı Ali Eken´in ağına, yaklaşık 2 metre boyunda ve 100 kilo ağırlığında yayın balığı takıldı. Sahile taşınan balık, pazardaki tezgah koyuldu. Balığı görüp şaşıran bazı vatandaşlar ise hatıra fotoğrafı çektirdi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / İznik İlkay ALTAY<br>2020-06-19 12:02:08<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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