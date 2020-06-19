İznik Gölü'nde 2 metrelik yayın balığı yakaladı

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<br>İlkay ALTAY/İZNİK(Bursa),(DHA)-İZNİK Gölü'nde avlanan balıkçı Ali Eken, yaklaşık 2 metre boyunda ve 100 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı.<br>İznik Gölü'nde avlanan balıkçı Ali Eken´in ağına, yaklaşık 2 metre boyunda ve 100 kilo ağırlığında yayın balığı takıldı. Sahile taşınan balık, pazardaki tezgah koyuldu. Balığı görüp şaşıran bazı vatandaşlar ise hatıra fotoğrafı çektirdi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / İznik İlkay ALTAY<br>2020-06-19 12:02:08<br>

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