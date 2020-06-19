Öğrencinin ölümüne sebep olan servis şoförü tahliyesini istedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrencinin ölümüne sebep olan servis şoförü tahliyesini istedi

İHA

Bursa'da servis aracıyla çarptığı 2 öğrenciden birinin ölümüne sebebiyet veren sürücü, uzun süredir tutuklu bulunduğunu ve tedavi göremediğini belirterek tahliyesini talep etti.

Öğrencinin ölümüne sebep olan servis şoförü tahliyesini istedi

Bursa'da servis aracıyla çarptığı 2 öğrenciden birinin ölümüne sebebiyet veren sürücü, uzun süredir tutuklu bulunduğunu ve tedavi göremediğini belirterek tahliyesini talep etti.
Kaza, 2019 yılı Ekim ayında Bademli'de meydana geldi. Mehmet Akkökoğlu kontrolünü kaybettiği 16 S 1781 plakalı servis minibüsüyle kaldırımda yürüyen lise öğrencileri İskender Şimşek ile Arda Üzmez (15) yaralandı. Serviste bulunan öğrenciler ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralı öğrenciler, çağrılan ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İskender Şimşek kurtarılamadı. Kazanın ardından gözaltına alınan şoför Mehmet Akkökoğlu, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet A.(54), korona virüs tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Kazada hayatını kaybeden öğrenci İskender Şimşek'in annesi Burcu Irmak ve yaralanan Arda Üzmez (16) ile taraf avukatları ile olay sırasında serviste bulunan öğrenci ve öğretmenlerden de katıldı. Tanıklar, şoförün aracı normal hızda ve trafik kaidelerine riayet ederek kullandığını belirtti. Mahkemede savunma yapan sürücü Mehmet A, uzun süredir tutuklu olduğunu ve rahatsızlıkları nedeniyle tahliyesini talep etti. Ancak, mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fethiye Mahallesi kapalı pazar alanına kavuşuyor
YEREL HABERLER Fethiye Mahallesi kapalı pazar alanına kavuşuyor
Liseli İskender'in öldüğü kazada bilirkişi raporu alınacak
YEREL HABERLER Liseli İskender'in öldüğü kazada bilirkişi raporu ...
Otomobile çarpmamak için motosikletini yan yatırdı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Otomobile çarpmamak için motosikletini yan yatırdı; o ...
İznik Gölü'nde 2 metrelik yayın balığı yakaladı
YEREL HABERLER İznik Gölü'nde 2 metrelik yayın balığı yakaladı
Bileklerini kestikten sonra dördüncü kattan atlamaya kalktı
YEREL HABERLER Bileklerini kestikten sonra dördüncü kattan atlamaya ...
İznik Gölü'ne karışan derenin rengi siyaha döndü
YEREL HABERLER İznik Gölü'ne karışan derenin rengi siyaha döndü
Bursaspor'un rakibi Keçiörengücü
YEREL HABERLER Bursaspor'un rakibi Keçiörengücü
Meteoroloji'den Bursa için şiddetli yağış uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloji'den Bursa için şiddetli yağış uyarısı
Buttim’den Kızılay’a kan bağışı
YEREL HABERLER Buttim’den Kızılay’a kan bağışı
Bursa, Almanya ile işbirliğine hazır
YEREL HABERLER Bursa, Almanya ile işbirliğine hazır
Kıskançlık tartışmasında sevgilisini tüfekle vurup, otomobilden attı
YEREL HABERLER Kıskançlık tartışmasında sevgilisini tüfekle vurup, ...
Bursa'yı sel aldı, 350 yıllık köy sel sularına böyle teslim oldu Tarihi köy sular altında kaldı, bir kadın ölümden son anda kurtuldu
YEREL HABERLER Bursa'yı sel aldı, 350 yıllık köy sel sularına böyle ...
Kıskançlık krizine girdi, sevgilisini pompalı tüfekle vurdu
YEREL HABERLER Kıskançlık krizine girdi, sevgilisini pompalı tüfekle ...
Kaza anı saniye saniye kameraya böyle yansıdı Kontrolsüz çıkış kazaya yol açtı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kaza anı saniye saniye kameraya böyle ...
İstinat duvarının altında kaldığı iddia edilen şahıs için arama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER İstinat duvarının altında kaldığı iddia edilen şahıs ...
Bursa'da çöken istinat duvarı altında 1 çocuk kaldığı iddiası araştırılıyor
YEREL HABERLER Bursa'da çöken istinat duvarı altında 1 çocuk kaldığı ...
Bursa Valiliği hafta sonu kısıtlaması kararını açıkladı
YEREL HABERLER Bursa Valiliği hafta sonu kısıtlaması kararını ...
AK partiden Bursaspor’a tam destek
YEREL HABERLER AK partiden Bursaspor’a tam destek
Sağanak yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü Duvar altında bir kişinin olduğu iddiası üzerine AFAD ekipleri çalışma başlattı
YEREL HABERLER Sağanak yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü Duvar ...
Sel sularına kapılan yaşlı kadınla ilgili hastaneden açıklama
YEREL HABERLER Sel sularına kapılan yaşlı kadınla ilgili hastaneden ...
Bisikletçiler 2 metrelik yılan yakaladı
YEREL HABERLER Bisikletçiler 2 metrelik yılan yakaladı
Sel sularında sürüklenen kadın konuştu Kahvecioğlu: "Denizde boğuluyorum sandım"
YEREL HABERLER Sel sularında sürüklenen kadın konuştu Kahvecioğlu: ...
Bursa'da sağanak sele yol açtı; suya kapılan kadın kurtarıldı (5)
YEREL HABERLER Bursa'da sağanak sele yol açtı; suya kapılan kadın ...
Bursa'da sağanak sele yol açtı; suya kapılan kadın kurtarıldı (4)
YEREL HABERLER Bursa'da sağanak sele yol açtı; suya kapılan kadın ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X