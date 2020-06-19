LGS için hazırlıklar tamamlandı İnegöl'de 61 okulda 5788 öğrenci ter dökecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

LGS için hazırlıklar tamamlandı İnegöl'de 61 okulda 5788 öğrenci ter dökecek

İHA

Bursa'nın İnegöl İlçesinde, Liselere Giriş Sınavı (LGS) için hazırlıklar tamamlandı. 61 okulda toplam 5788 öğrenci ter dökecek.

LGS için hazırlıklar tamamlandı İnegöl'de 61 okulda 5788 öğrenci ter dökecek

Bursa'nın İnegöl İlçesinde, Liselere Giriş Sınavı (LGS) için hazırlıklar tamamlandı. 61 okulda toplam 5788 öğrenci ter dökecek.
20 Haziran 2020 Cumartesi günü bütün sınav merkezlerinde imtihanlar Türkiye saati ile saat 09.30 ve 11.30’da başlayacak. İnegöl'de 5788 öğrenci 61 okulda bu sınavlara girecek. Koronavirüs salgını sebebiyle bu yıl ki sınav için önemli tedbirler alındı. Maske, sosyal mesafe ve hijen konusu ön planda tutuluyor. 61 okulda hazırlıklar tamamlandı. İmtihana girecek öğrenciler 09:00 itibariyle içeriye alınacak. Öğrenciler okullara maske ile gelecek. Okulla girişle birlikte önce geldikleri maskeler alınacak yerine yenisi verilecek ardından girişte bulunan dezenfekte ile ellerini yerde bulunan halıda ise ayaklarını dezenfekte edip öyle içeriye alınacak. Öğrenciler eokul sistemi üzerinde girecekleri sınav salonunu öğrenebilecek ayrıca okullun giriş kapılarına listeler asılacak. Sınav belgeleri ise gireceği salondaki sıralarının üzerinde hazır olacak. LGS girecek öğrenciler yanlarında sadece gelirken, kimliklerini, kurşun kalem, silgi, kelam tıraş ve su getirecek. Sözel bölünün ardından sayısal bölüm 11:30 başlayacak. Söz bölümdeki sınavın ardından 45 dakika mola verilecek.
İnegöl Kocatepe Ortaokulunda hazırlıklar bitti. Sokağa çıkma kısıtlamasının yaşanacağı sınav saatlerinde öğrenciyle birlikte özel araçla iki kişi gelebilecek. Toplu taşıma araçlarını kullanacaklar ise sadece öğrenci ve bir yakını olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Aktaş: Millet Bahçesi'ni 18 dönüm büyütüyoruz
YEREL HABERLER Başkan Aktaş: Millet Bahçesi'ni 18 dönüm büyütüyoruz
Gemlik Belediyesi’nde sağanak mesâisi
YEREL HABERLER Gemlik Belediyesi’nde sağanak mesâisi
Bursa'da, aynı noktada 3 ayrı kaza; 1 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da, aynı noktada 3 ayrı kaza; 1 yaralı
Mudanya Belediyesi sofralara soğan taşıyor
YEREL HABERLER Mudanya Belediyesi sofralara soğan taşıyor
UEDAŞ trafolarından maske uyarısı
YEREL HABERLER UEDAŞ trafolarından maske uyarısı
Görenler şok oldu...Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi
YEREL HABERLER Görenler şok oldu...Dev yayın balığı 10 kişi ...
Kestel’e açık hava kütüphanesi
YEREL HABERLER Kestel’e açık hava kütüphanesi
Klima veya yüksek ses sizi korona hastası yapabilir
YEREL HABERLER Klima veya yüksek ses sizi korona hastası yapabilir
Çöken istinat duvarı enkazında kaldığı sanılan kişiyi arama çalışmaları sona erdi
YEREL HABERLER Çöken istinat duvarı enkazında kaldığı sanılan kişiyi ...
Başkan Yılmaz pazarın nabzını tuttu
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz pazarın nabzını tuttu
Pandemi sonrası Bursa'da sanayinin çarkları hızla dönüyor Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: "1 Haziran sonrası 2 otomobil fabrikasında üretimde yüzde 90, yan sanayinde yüzde 75, ahşap imalatında yüzde 70 rakamına ulaşıldı" "Otomotiv yan sanayinde yeni siparişlerin alınması heyecan verici, Cumhurbaşkanımız liderliğinde güzel işlere imza atacağız" "Yerli otomobil fabrikasının temeli kısa sürede atılacak"
YEREL HABERLER Pandemi sonrası Bursa'da sanayinin çarkları hızla ...
Başkan Alinur Aktaş, tarih verip açıkladı Bey Sarayı ortaya çıkıyor, Hanlar Bölgesi’nin etrafı temizleniyor, Çelikpalas Oteli’nin arkasında 32 yıl önce inşa edilen otel inşaatı yıkılıp yerine Millet Bahçesi yapılıyor Atatürk Kapalı Spor Salonu ve yüzme havuzu da yıkılarak Millet Bahçesi’ne dahil edilecek T2 hattı eksikleri için 2 ay içinde ihale edilip bir yıl içinde faaliyete başlayacak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: "Budo satılmayacak” “Trafiği rahatlatmak için mesaide esneklik çalışması valimizin gündeminde. Ağustos sonu bir çalışma yapılacak” “Mudanya’nın sit meselesinin 24 Hazirandaki kurul toplantısında halledilmesini bekliyoruz” “ 1 Hazirandan sonra iki otomotiv fabrikamız yüzde 90, otomotiv yan sanayi yüzde 75, ahşap imalatçıları yüzde 70’li rakamları gördü. Sanayide dişliler dönmeye başladı”
YEREL HABERLER Başkan Alinur Aktaş, tarih verip açıkladı Bey Sarayı ...
Otobanda faciadan dönüldü: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otobanda faciadan dönüldü: 1 yaralı
Otomobile çarpmamak için motosikletini yan yatırdı; o anlar kamerada / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Otomobile çarpmamak için motosikletini yan yatırdı; o ...
Mustafakemalpaşa Belediyesi ihtiyaç sahiplerine 15 ton gıda dağıtacak
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa Belediyesi ihtiyaç sahiplerine 15 ...
Öğrencinin ölümüne sebep olan servis şoförü tahliyesini istedi
YEREL HABERLER Öğrencinin ölümüne sebep olan servis şoförü ...
Fethiye Mahallesi kapalı pazar alanına kavuşuyor
YEREL HABERLER Fethiye Mahallesi kapalı pazar alanına kavuşuyor
Liseli İskender'in öldüğü kazada bilirkişi raporu alınacak
YEREL HABERLER Liseli İskender'in öldüğü kazada bilirkişi raporu ...
Otomobile çarpmamak için motosikletini yan yatırdı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Otomobile çarpmamak için motosikletini yan yatırdı; o ...
İznik Gölü'nde 2 metrelik yayın balığı yakaladı
YEREL HABERLER İznik Gölü'nde 2 metrelik yayın balığı yakaladı
Bileklerini kestikten sonra dördüncü kattan atlamaya kalktı
YEREL HABERLER Bileklerini kestikten sonra dördüncü kattan atlamaya ...
İznik Gölü'ne karışan derenin rengi siyaha döndü
YEREL HABERLER İznik Gölü'ne karışan derenin rengi siyaha döndü
Bursaspor'un rakibi Keçiörengücü
YEREL HABERLER Bursaspor'un rakibi Keçiörengücü
Meteoroloji'den Bursa için şiddetli yağış uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloji'den Bursa için şiddetli yağış uyarısı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X