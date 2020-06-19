Timsah 97 gün sonra sahaya çıkıyor

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Bursaspor, pandemi dolayısıyla futbola verilen aranın ardından tam 97 gün sonra yeşil sahaya ayak basacak.

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 29. haftasında yarın saat 17.30'da deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşacak. En son 14 Mart'ta Boluspor ile oynanan karşılaşmada sahaya çıkan yeşilbeyazlılar, 97 gün sonra Ankara ekibi karşısında 3 puan arayacak. Aktepe Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Öte yandan yeşilbeyazlılar, sabah saatlerinde Ankara'ya hareket etti.

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