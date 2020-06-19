Bahçe tellerine takılan kuzgun kurtarıldı

<br>Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)-BURSA´nın İnegöl ilçesinde, dikenli tellere takılan kuzgun kurtarılıp, doğal yaşam alanına bırakıldı.<br>Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsü'nde görevli güvenlik görevlisi, okulun bahçesindeki dikenli tellere kuzgun takıldığını gördü. Hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Okul bahçesine gelen itfaiye ekipleri, kuzgunu bulunduğu yerden kurtardı. Yaraları kontrol edilen kuzgun, doğal yaşam alanına bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-06-19 17:06:06<br>
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