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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’da LGS tedbirleri

İHA

Bursa Valiliği, LGS öncesi gerekli tedbirleri aldı.

Bursa’da LGS tedbirleri

Bursa Valiliği, LGS öncesi gerekli tedbirleri aldı.
Valilikten yapılan açıklamada, “Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyesiyle sosyal tecridi temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma maksadıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. Bu çerçevede Liselere Geçiş Sınavının halk sağlığı açısından en uygun şartlarda gerçekleştirilmesi amacıyla bazı tedbirlerin alınması gerektiği değerlendirilmiştir. İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun 19.06.2020 tarih ve 86 sayılı kararı ile Liselere Geçiş Sınavı (LGS); 20 Haziran 2020 Cumartesi günü birinci oturumu 09.30’da başlayıp 10.45’de tamamlanacak, ikinci oturumu 11.30’da başlayıp 12.50’de tamamlanacak. Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak maksadıyla İçişleri Bakanlığının 18.06.2020 tarih 9863 sayılı genelgesi ve 18.06.2020 tarih 85 sayılı İl Hıfzıssıhha kararı ile 20 Haziran 2020 Cumartesi günü 09.00 ile 15.00 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanmıştır. İçişleri Bakanlığının 18.06.2020 tarih 9863 sayılı genelgesi ve 18.06.2020 tarih 85 sayılı İl Hıfzıssıhha kararında belirlenen saatlerde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak yerler belirtilmiştir. Ancak sınava girecek öğrencilerin muhtemel kırtasiye ihtiyaçlarını giderebilmeleri için sınav yapılacak okulların çevrelerindeki kırtasiyelerin açık olması gerektiği değerlendirmektedir. Bu çerçevede sınav merkezlerinin çevrelerinde bulunan kırtasiyelerin ve çalışanlarının, 20 Haziran cumartesi günü 09.00 ila 15.00 arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına; 20 Haziran Cumartesi günü 09.00 ila 15.00 arasında,27 Haziran Cumartesi günü 09.30 ile 15.00 arasında,28 Haziran Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından,hastane önlerinde ve şehirlerarası otobüs terminalinde bulunan taksi duraklarına ilave olarak tüm taksi duraklarının muaf tutulmasına karar verilmiştir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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