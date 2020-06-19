'Can' isimli kediye kök hücre tedavisi

<br>Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, bir hayvanseverin bahçesinde bulup, 'Can' ismini verdiği kediye yakalandığı hastalık nedeniyle İstanbul'dan getirilen kök hücreyle özel tedavi uygulandı.<br>Yaşadığı rahatsızlık sonrasında tedaviye alınan 'Can' isimli kedinin ölümcül bir hastalık olan Feline infectious peritonitis (Fip) hastası olduğu belirlendi. Kediye Uzman Veterinerlik Kliniği´nde Veteriner Hekim Eray Ortalık tarafından mezenkimal kök hücre işlemi yapıldı. Uygulanan operasyon Mustafakemalpaşa´da bir ilk olurken kedi için kritik süreç başladı. Tedaviye cevap vermesi halinde Can'ın yeniden yürümesi ve hayatına normal bir şekilde devam etmesi mümkün olacağı belirtildi. Tedavinin 15 gün ile 30 gün arasında etkisini göstermesi bekleniyor. <br>İSTANBUL'DAN ÖZEL KÖK HÜCRE GETİRİLDİ<br>Kediden alınan kan örnekleri İstanbul merkezli bir laboratuvara gönderildi. Yapılan analizler sonrasında hastalığa yönelik özel üretimi yapılan kök hücre, özel bir araçla ilçeye getirildi. Geçen hafta yapılan operasyon ile birlikte kök hücre tedavisi tamamlandı.<br>'HERKES HAYVANLARA YARDIM ETSİN'<br>Bahçeli evde oturan hayvansever, bahçesinde bulduğu kedinin tüm masraflarını üstlendi. Bahçesinde kedileri beslediğini ve onların gerek beslenme gerekse de sağlıkları konusunda yardımcı olmaya çalıştığını söyleyen hayvansever, Can'ın yaşadığı bu durumdan dolayı büyük bir üzüntü yaşadığını belirterek, "Hayvanlara herkesin yardımcı olmasını istiyorum. Yaz dönemlerinde özellikle kaba koyacağımız bir su bile onlar için büyük bir önem taşıyor. Can için gerekli olan tüm işlemleri yaptık. Sağlığına kavuşması için dua ediyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Mustafakemal Gökhan ÖZHAN<br>2020-06-19 18:31:36<br>

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