Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'da seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, yandı. <br>Dün, Bursa'dan İnegöl yönüne giden Mücahit Çevik (40) yönetimindeki 16 AGZ 024 plakalı otomobil, Bursa-Ankara karayolu Ümitalan mevkiine geldiğinde motor kısmından alev aldı. Otomobili sağa çeken Çevik, 112 Acil'i arayıp yardım istedi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. <br>Otomobilin kullanılmaz hale geldiği yangın nedeniyle karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından karayolunda trafik, yeniden normale döndü.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-06-20 09:00:03<br>
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